Ximo Puig presidirà la delegació espanyola al Comité de les Regions de la UE

El president de la Generalitat, Ximo Puig, serà el president de la delegació espanyola davant el Comité de les Regions (CdR) fins el 2019, segons ha informat el Consell en un comunicat. L'elecció del president es realitza per acord dels territoris i ciutats que representen un estat membre de la Unió Europea en aquest organisme.

Així, el màxim representant de la Generalitat formarà part de la mesa del CdR, tal com ha ratificat el ple d'aquesta institució, que se celebra aquesta setmana a Brussel·les.

El president de la Generalitat ha expressat el seu agraïment a les diferents comunitats autònomes i ciutats que li han donat la seua confiança i i ha afirmat que treballarà "amb la màxima voluntat de consens per a enfortir la posició comuna espanyola en la institució, però amb una clara consciència de la diversitat i pluralitat dels diferents territoris d'Espanya". A més, ha afegit que espera treballar "constructivament amb la representació permanent d'Espanya davant la Unió Europea".

Puig ha recordat que les regions afrontaran, en els pròxims anys, "importants reptes", com ara la reducció del pressupost comunitari per l'eixida del Regne Unit i l'augment del pes de polítiques com la seguretat i defensa, que reduiran els marges de maniobra i tibaran l'assignació de les diferents partides pressupostàries.

Finalment, el president Puig ha insistit en la necessitat que les regions amplien també la seua participació en les decisions sobre temes sensibles i en la seua execució, com ara el desenvolupament de les grans xarxes transeuropees de transport, en referència al corredor ferroviari mediterrani.

El cap del Consell va comparéixer el passat mes de juny a la Comissió de Política de Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (Coter) del CdR, on va presentar l'informe 'El futur del Mecanisme Connectar Europa', del qual va ser ponent.