El TSJ retorna de manera cautelar el concert educatiu a dos col·legis catòlics

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) ha dictat una interlocutòria en la qual admet el recurs del centre integrat La Purísima-Franciscanas de València i paralitza l'eliminació del concert de les dues unitats de primer de Batxillerat per al curs 2017/2018, concert que concedeix de forma cautelar mentre es resol el fons del recurs contenciós administratiu presentat.

Així consta en la interlocutòria –amb data de 5 de juliol i contra la qual es pot interposar recurs davant del Tribunal Suprem–, en la qual la sala –que és la mateixa que va suspendre de manera cautelar el Decret de Plurilingüisme– decideix acceptar el recurs del centre en entendre que si s'executara de forma immediata la resolució d'Educació, que afecta al pròxim curs i és a punt d'iniciar-se, s'estaria privant d'efectivitat la sentència futura que recaiga sobre el fons de l'assumpte i en relació amb l'any escolar 2017/2018. El col·legi Domus de Godella també va presentar recurs contra la seua denegació i amb els mateixos arguments, els quals també han sigut acceptats per la sala.

A aquest argument, la sala afegeix, quant a la ponderació d'interessos en joc, que l'interés general al qual es refereix la llei "no ha de ser simplement el de l'administració, sinó de la ciutadania i, preferentment, la lligada, per raons escolars, a la comunitat docent, a qui serveix amb objectivitat i eficàcia".

En aquest cas, el centre va presentar un recurs contra una primera interlocutòria del tribunal, que va acordar denegar la mesura cautelar que havia sol·licitat suspendre la decisió de la Conselleria d'Educació de rebutjar, per silenci administratiu, la sol·licitud presentada per a renovar el concert per al pròxim curs en l'etapa de Batxillerat en dues aules.

El centre al·legava, entre altres motius, la valoració del perill de la mora processal –al·ludia al que ha succeït amb el Decret de Plurilingüisme– i afegia, a més, que en el procés de matrícula, l'alumnat que va optar a primer de Batxillerat va poder presentar sol·licituds per aquest curs en La Purísima-Franciscanas de València, amb permissivitat del programa ÍTACA de la mateixa conselleria.

"Reparació impossible"

En aquesta línia, agregava que la Conselleria havia acceptat les al·legacions de tres centres per a concedir el concert i que, en cas de no adoptar-se la mesura cautelar, hi hauria "danys evidents" i perjudicis "de reparació impossible" per a alumnes i famílies de quart de l'ESO.

En la primera resolució, la sala va rebutjar la suspensió en estimar que no s'havia acreditat la "irreparabilitat" de l'any en executar la decisió d'Educació. Ara, davant l'al·legació de l'existència de perjudicis "de difícil o impossible reparació" perquè l'eliminació de l'oferta de Batxillerat suposaria un "evident perjudici" per al centre i la comunitat educativa, la sala creu que, en cas que no s'accepte el recurs, s'estaria privant d'efectivitat la futura sentència que recaiguera sobre el fons en relació amb el pròxim curs, a punt de començar.

Per aquest motiu, accepta la petició del centre i adopta la mesura cautelar, encara que li exigeix com a caució l'import pecuniari del finançament públic que reba de l'administració en concepte del concert educatiu.