Jesús Verdú, regidor del PP a Iecla, sobre el concert del 'Botifarra': "El valencià no és estrany per a nosaltres"

El Raspai està situada a més de 23 quilòmetres de Iecla i a poc més de set quilòmetres en línia recta del Pinós. Per la seua parla, la pedania que administrativament pertany a Múrcia podria trobar millor encaix en la comarca del Vinalopó Mitjà. "Raspai té en el seu patrimoni el valencià, que és la llengua oral que usen pel moviment migratori vingut des del Vinalopó", explica al Diari La Veu Jesús Verdú, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Iecla pel Partit Popular.

El consistori ha programat dins de les Festes Patronals de la seua pedania un concert de Pep Gimeno 'Botifarra' que tindrà lloc aquest diumenge a la plaça de Ricardo Yáñez. Tot i que el regidor conservador no esmenta el Carxe, raó per la qual el Raspai manté el valencià com a llengua d'ús quotidià entre la seua escassa població, des del l'Ajuntament de Iecla són conscients de la normalitat que representa dur el cantador Xativí a les festes de la pedania. "Portem Pep Gimeno 'Botifarra' seguint la línia de conservar la idiosincràsia de Raspai", apunta Verdú.

Aquest concert, el primer que fa el cantaor en la zona, "no és una mesura esporàdica", raona el regidor. Els fulletons turístics que es donen a el Raspai estan en tres idiomes, en anglés, castellà i valencià, i des de fa 10 anys, gràcies a un conveni amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a la Universitat Popular de Iecla fan cursos per a obtenir certificats de valencià. "Això es fa en eixa línia de conservar eixa peculiaritat", afegeix.

El polític popular recorda que s'havien mantingut unes reunions entre la Generalitat Valenciana i el govern local de Iecla per a, a través dels fons europeus destinats a conservar les llengües minoritzades, portar fins a la pedania el Botifarra.

El nexe de Canal 9

A la comarca de l'altiplà, on es troben situades les poblacions de Iecla i Jumella, l'aliment per al manteniment del valencià en la zona ha estat, en els últims anys, l'extinta RTVV. "A Iecla, els repetidors de la televisió valenciana des d'Aitana feien arribar Canal 9 fins que la tancaren", recorda Jesús Verdú. El valencià, tot i la virulència amb què es combat des de certes posicions polítiques i des de comarques com el Baix Segura, desperta records d'infantesa a les poblacions de la serra del Carxe ."La meua generació –reconeix el regidor del PP– va educar l'oïda amb Son Goku i bona part de la població de Iecla té ascendència del Raspai", com per exemple el mateix responsable local de Cultura, qui fa constar que el seu cognom delata la procedència de la seua família.

"El valencià no és una llengua estranya per a nosaltres", afegeix Jesús Verdú. De fet, assegura que tot i que a Iecla el castellà gaudeix de bona salut, les famílies que han vingut al llarg del temps del Raspai a Iecla "parlen castellà al poble, però entre ells mantenen el valencià", conclou.