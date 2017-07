Bonig adverteix Marzà que el denunciarà per desobediència si continua avant amb el Decret de Plurilingüisme

La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ha criticat "la situació caòtica" que viu el Consell en matèria educativa i ha lamentat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, no haja atés el seu oferiment d'un pacte per l'educació, que no se'ls haja citat a negociar i que ni tan sols haja donat resposta a la carta que li va remetre.

Bonig ha sigut especialment punyent amb la vicepresidenta, Mónica Oltra, a qui ha acusat d'estar més ocupada resolent "els problemes del món com si fóra Angelina Jolie" que atenent les dificultats dels valencians. També ha aprofitat l'ocasió per a subratllar que Ximo Puig està més pendent de la situació interna del seu partit –amb la convocatòria de les primàries aquest cap de setmana– que d'ocupar-se de les seues responsabilitats de govern. "Qui s'ocupa dels problemes dels valencians? Qui gestiona?", s'ha preguntat la síndica del PP a les Corts després de reunir-se amb el portaveu dels populars al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando.

Segons ha explicat la dirigent del PP valencià, l'ensenyament "és un caos" i insta el president Puig a destituir el conseller d'Educació, Vicent Marzà. "Els directors no saben quin model lingüístic aplicaran el pròxim curs. La d'ahir és la tercera sentència negativa en contra de la Conselleria pel tema del concerts educatius i no oblidem que la Diputació d'Alacant ha demanat l'execució de la suspensió del Decret de Plurilingüisme", ha insistit Bonig.

Responsabilitats penals

A més, la síndica del PP ha demanat al president Puig que explique quin és el pla B si finalment no pot aplicar-se el Decret de Plurilingüisme i si acatarà les sentències. "El president ha de respondre i dir a la gent quines responsabilitats assumeixen si incompleixen les sentències. És obligació de Marzà executar la decisió judicial i comunicar-la a directors i inspecció. Si opten per la insubmissió haurem de reclamar responsabilitats penals i patrimonials", ha advertit Bonig.

En aquest sentit, Bonig ha demanat al conseller Marzà que done les ordres pertinents per a acatar la sentència en contra del Decret de Plurilingüisme. "No pot ser que estiga enviant ordres i comprant llibres amb un decret suspés. Anirem als tribunals i el senyor Marzà pot ser acusat d'un delicte de desobediència. Està desobeint i induint altres persones a desobeir. No ens agradaria haver de recórrer a la justícia per a demanar responsabilitats penals i patrimonials, però està entrant en un terreny perillós", ha emfasitzat qui ha recomanat als treballadors de l'ensenyament que sol·liciten les instruccions per al pròxim curs per escrit. "No actuarem contra treballadors o professors sempre que reben instruccions per escrit i les acaten", ha reblat.