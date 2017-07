Cs demana la compareixença urgent de Marzà a les Corts pel Decret de Plurilingüisme

La diputada del grup parlamentari Ciutadans, Mercedes Ventura, ha demanat una compareixença "de caràcter urgent" del conseller d'Educació, Vicent Marzà, per tal que explique a les Corts "com va a complir amb la legalitat" i quines mesures posarà en marxa per a aplicar la resolució del TSJ sobre la suspensió cautelar del Decret de Plurilingüisme.

Segons Ventura, s'està realitzant una "doble il·legalitat" atés que, segons ha indicat, "en primer lloc, la llei diu que aquest decret té caràcter discriminatori per a l'alumnat i, en segon lloc, s'està ignorant el que està dient la llei".

La diputada de Cs ha valorat com a "molt alarmant" el missatge que ha oferit la Conselleria als centres educatius, el qual ha titllat d'"ambigu, covard i il·legal". En aquest sentit, ha criticat que Marzà "ha delegat la responsabilitat en els centres educatius" en afirmar que "han d'aplicar el decret plurilingüe que està acceptat per Conselleria. "Però quin és el model plurilingüe que està acceptat per Conselleria? Ni està acceptat el de 2012 ni està acceptat el que ell té actualment en vigor", ha assegurat. Tot seguit, Ventura ha denunciat que la Conselleria d'Educació "deixa als directors dels centres educatius la gran responsabilitat de decidir quin model plurilingüe van a aplicar" i, per tant, ha afegit, "els que estaran incomplint amb la legalitat seran els directors dels centres".

Davant tot això, Mercedes Ventura ha afirmat que creu "molt covard" que el conseller Marzà "no done instruccions clares sobre quin tipus de model plurilingüe ha d'aplicar cada centre" atés que "els directors dels centres no saben què han de fer".

Ventura també ha criticat el president Ximo Puig, de qui ha dit que "sembla que està de vacances" perquè "no està fent res davant aquest caos que s'està produint". "Creiem que hi ha una gran revolada en la comunitat educativa, un gran desastre, i no hem vist a Puig manifestar-se al respecte", ha reblat. La diputada de Cs ha indicat que li agradaria conéixer quines explicacions els va a donar als pares i a les mares que, segons ha indicat, "no saben si podrien canviar la matrícula o no en cas que es modifique el projecte lingüístic" i, tanmateix, "no hi ha resposta a açò".