Ferri acusa el PP de fer una campanya de desprestigi contra la política educativa del Botànic

El síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, ha acusat el Partit Popular de dur a terme una campanya de desprestigi i atac cap a les polítiques que està realitzant el Govern del Botànic per a millorar la vida dels valencians. Així, ha qualificat la roda de premsa oferida aquest dijous per part de la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, i el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, en què han anunciat que denunciaran el conseller d'Eduació per desobediència si continua avant amb el Decret de Plurilingüisme, com una "autèntica campanya de desprestigi" pels "atacs" del PP a l'eliminació del copagament per a les persones majors i amb pròtesi i "a les polítiques que fan que els nostres xiquets acaben aprenent valencià, castellà i anglés".

Ferri ha denunciat que aquests "atacs" al copagament i a les polítiques educatives del govern valencià els realitza el PP "utilitzant el caos" amb l'objectiu de "clavar la por a la gent de sanitat i de l'educació pública". "El Partit Popular busca sembrar el caos en uns temes que per a ells són fonamentals, com són la sanitat i l'educació públiques, perquè ells mai han estat a favor. El que busquen és sembrar el caos, quan el PP és el caos i el Govern del Botànic el que intenta és millorar la vida dels valencians i valencianes", ha manifestat Ferri en declaracions als periodistes. Així mateix, el diputat de Compromís ha denunciat que el PP "está utilitzant la justícia per a poder paralitzar totes aquestes polítiques".

El síndic de Compromís, a més, ha lamentat que Bonig utilitze els drets i el benestar dels valencians "per a tapar les seues vergonyes davant de Génova i poder defensar la seua candidatura per al 2019, quan s'està posant ara en dubte que siga ella la candidata".

Ferri ha assegurat que la presidenta del PP valencià "ha perdut una gran oportunitat" per a contestar a Rafael Hernando en acusar el govern valencià de catastrofista en matèria de finançament i inversions al País Valencià. "Crec que Bonig ha perdut una gran oportunitat per a dir-li ara, en directe, al senyor Hernando, com ha sigut el maltractament cap als valencians en tots els Pressupostos Generals de l'Estat i en totes les inversions" atés que, ha recordat, "mai hem arribat a tindre el percentatge d'inversions que ens correspondria per població".

El diputat i síndic de Compromís a les Corts ha recordat que Bonig ja va trair els valencians amb la declaració institucional que demanava que tots els partits s'uniren per a canviar els PGE. "I ara –ha apuntat Ferri– torna a trair els valencians permetent que el senyor Hernando vinga ací a dir-nos que som uns catastrofistes en aquesta qüestió".

Fran Ferri també ha volgut referir-se a les "preocupants amenaces vetlades que Bonig està llançant contra tot el professorat, contra els directors de centres educatius, amenaçant-los de demanar-los responsabilitats patrimonials en cas que apliquen el que diu la Conselleria". Sobre aquest tema ha qualificat d'"irresponsable" l'actitud de la presidenta del PP atés que, ha dit, "el que hauria de fer és demanar responsabilitats patrimonials als membres del seu partit que han furtat els diners dels valencians, diners que, per cert, no han pogut anar destinats a sanitat i a educació".

Davant tot això, el portaveu nacionalista ha demanat a Isabel Bonig que ""rectifique" i reconega a Hernando que els valencians estan infrafinançats, "perquè és així", i que "deixe d'amenaçar els funcionaris".