Vicent Torrent, Carmina Andrés, Josep Guia, Emília Bolinches, Joan Francesc Mira i Toni Miró donen suport a Ximo Puig

El cantant Vicent Torrent, fundador del grup Al Tall, Carmina Andrés Lorente, filla del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, i el periodista J.J. Pérez Benlloch han presentat aquest matí al Centre Cultural Octubre un manifest de suport a la candidatura de Ximo Puig "en nom de més de 100 referents culturals". El document demana a Ximo Puig “que continue la senda de reconstrucció cultural, econòmica i moral fomentada en els últims anys i que faça possible un PSPV fort que treballe perquè la societat valenciana siga més justa, igualitària, lliure, solidària i, per descomptat, més valencianista”.

Els signants reconeixen que “en els últims anys ha brollat una esperança que està permetent reconstruir el país des d'una perspectiva decididament valenciana, gràcies al diàleg i al consens que va culminar amb el Pacte del Botànic" i que ha retornat als valencians "l'autoestima" i "l'estima per la nostra pròpia llengua i per les manifestacions culturals" del país.

Els signants insten Puig a “continuar liderant el PSPV des d'un socialisme valencianista, progressista i integrador que es comprometa novament amb el país” perquè, segons han assegurat, “la reconstrucció del País Valencià només serà possible amb un PSPV tan socialista com valencianista, tan valencianista com socialista”.

El manifest ha sigut signat, entre d'altres, per Ana Noguera, Toni Miró, Josep Guia, Joan Francesc Mira, Emilia Bolinches i Manolo Boix, i inclou deu reivindicacions que des del món de la cultura han considerat “imprescindibles” com “un finançament just" per a "l'exercici de l'autogovern i el manteniment de les condicions òptimes de l'Estat del Benestar”, la millora de l'educació pública “com a inversió de futur del Pais Valencià i que incorpore al currículum educatiu el teixit cultural valencià..

“El PSPV amb una visió propera a la societat civil i amb un caràcter marcadament federalista i valencianista ha sigut clau per a aconseguir el pacte de govern que ens ha permés retornar la decència a les nostres institucions, recuperar drets bàsics i retornar als valencians i valencianes l'orgull i la dignitat”, sentencien els signants del manifest.