Compromís i Podem duen a les Corts la "precarietat" dels treballadors de Deliveroo

La mobilització dels repartidors de Deliveroo arriba a les Corts, de la mà de Compromís i Podem. La diputada de Compromís Marian Campello s’ha reunit aquest dijous amb representants de Riders x Derechos, el col·lectiu que representa part dels treballadors d’empreses com Deliveroo i Glovo, els quals li han traslladat les seues reivindicacions i la situació de precarietat laboral que pateixen en aquestes empreses de treball col·laboratiu, segons ha indicat la formació en un comunicat.

Campello ha explicat que tant ella com la també diputada de Compromís, Teresa Garcia, treballaran en "una proposta que sume la majoria al Parlament valencià per a poder acabar amb les pèssimes condicions laborals d’aquest col·lectiu que malauradament s’ha convertit en la punta de llança de la precarietat laboral".

"Ens preocupa que les condicions d'aquests treballadors arriben a extrems com que les empreses els obliguen a estar com a falsos autònoms, a més de les variacions en els preus que cobren, ja que torbem diferències segons les ciutats. Per exemple, mentre que a Madrid és de 4,50 euros, a València la diferència de preu pot arribar a una minva del 40% sobre el que es cobra a Madrid", ha indicat Campello.

Podem preguntarà al Consell per les condicions dels repartidors

També s'han reunit amb els repartidors el líder de Podem, Antonio Estañ, i el diputat de la formació morada César Jiménez. Els diputats, que han recolzat activament la vaga dels treballadors celebrada el 2 de juliol , han destacat que preguntaran al Consell per les condicions laborals d'aquest sector al País Valencià i a més, plantejaran altres iniciatives parlamentàries per a millorar-les. Segons el parer dels diputats de Podem, aquestes condicions són una “clara mostra de la precarietat que pateix el nostre model laboral".

El líder de Podem, Antonio Estañ, i el diputat de la formació morada César Jiménez, amb els representants de Riders x Derechos. Imatge: Podem.

En aquest sentit, han recordat que els riders utilitzen per a treballar la seua pròpia bicicleta i el seu telèfon mòbil, que no estan coberts en cas d'accident i que solament cobren si treballen. En aquest sentit, el grup parlamentari d'Units Podem en el Senat ja ha registrat una moció per la qual insta al Govern a desenvolupar la normativa laboral espanyola per a evitar que hi haja relacions laborals encobertes sota la modalitat de contractes de prestació de serveis emparats en l'economia digital o col·laborativa, de la qual aquests empleats són un cas "paradigmàtic".

La iniciativa té com a objectiu garantir els drets laborals dels falsos autònoms que presten servei en plataformes digitals i insta al govern espanyol que aprove un paquet de mesures per a regular el sector laboral en el qual actualment existeix un gran buit.

3,38 euros per comanda a València

Tal com va explicar Diari La Veu, cada repartidor de Deliveroo al cap i casal cobra 3,38 euros per comanda o 3,63 euros si fa el repartiment amb moto o bicicleta elèctrica (IVA a banda), menys que a Madrid i Barcelona. L'empresa justifica la bretxa en la remuneració perquè es té en compte "el nivell de vida de cada ciutat, que també es reflecteix en l'import mitjà de la comanda".

L'empresa britànica de repartiment a domicili va protagonitzar el 2 de juliol la primera vaga de l'economia digital a l'Estat. La raó de les aturades va ser que Deliveroo va modificar les condicions del contracte mercantil amb els treballadors autònoms i en la nova versió no inclou la retribució mínima per hora treballada, equivalent a dues comandes per hora. Els repartidors reclamen mantindre el pagament mínim a més d'una assegurança d'accidents, un plus per pluja o un mínim de 20 hores setmanals de faena.