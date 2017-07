El govern de la Diputació de València posa en valor que les ajudes ara "no sols arriben als pobles dels alcaldes amics"

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha valorat aquest dijous, en fer balanç dels seus dos primers anys de govern en aquesta institució, les mesures per a "reforçar l'autonomia dels alcaldes" a l'hora de gestionar els recursos que reben les seues localitats, així com els criteris perquè les ajudes de la corporació arriben en igualtat de condicions a "tots" els municipis. Rodríguez ha dit que ara, amb el nou govern les ajudes arriben a tots els pobles i no només als dels alcaldes "amics" del president, com passava abans, ha lamentat.

Rodríguez, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa oferida en l'equador del seu mandat, ha indicat que aquestes dues qüestions formen part "de l'ADN" del govern que presideix en la Diputació, conformat per PSPV, Compromís, Esquerra Unida i València en Comú.

El també alcalde d'Ontinyent (Vall d'Albaida) ha indicat que aquest és un executiu "plural" caracteritzat per fer una gestió "objectiva i transparent" i per "posar en comú el que li uneix" amb la finalitat de "treballar colze a colze, com es mereixen els valencians". Així mateix, ha ressaltat que és un govern que "creu en el territori" i que ix de la capital "per a xafar els pobles i estar al costat dels alcaldes i dels veïns".

Jorge Rodríguez ha comparegut al costat de la vicepresidenta de la Diputació i representant de Compromís, Maria Josep Amigó, i la vicepresidenta quarta i representant d'EU, Rosa Pérez. El vicepresident sisè i representant de València en Comú, Berto Jaramillo, ha excusat la seua presència per "qüestions d'agenda". El president ha agraït el treball i suport de tots els membres del seu equip i, especialment, el suport d'Amigó com a vicepresidenta.

La compareixença s'ha iniciat amb la projecció d'un video titulat '2 anys de bones notícies en la Diputació de València', que ha mostrat el treball de l'equip de govern i ha destacat la "col·laboració" mantinguda amb altres administracions valencianes com la Generalitat per a gestionar i "arribar a més persones".

El president ha apostat per mantenir aquesta cooperació i ha descartat la idea que les administracions competisquen entre elles. "Els diners no són d'una institució o d'una altra, són de la ciutadania", ha dit, alhora que ha valorat inversions com les destinades a serveis socials.

Així mateix, Jorge Rodríguez ha comentat que després d'haver aconseguit en el seu primer any de mandat "que la Diputació fóra portadora de bones notícies" i que "deixara de fer vergonya als valencians", en al·lusió a la gestió anterior del PP, en el seu segon exercici s'ha seguit treballant per a "simplificar tràmits i agilitzar la concessió d'ajudes".

Respecte a aquestes últimes ha subratllat que, "sobretot, s'ha aconseguit que arriben a tots els municipis de la millor forma possible". Ha destacat les mesures en favor de "l'autonomia" dels primers edils perquè decidisquen ells a què destinar els fons que arriben a les seues localitats en funció de les seues necessitats, així com les dirigides a ajudar als ajuntaments a afrontar no solament inversions sinó també despesa social o de personal. Tanmateix ha fet al·lusió al Fons de Cooperació Municipal aprovat i sufragat conjuntament amb la Generalitat.

El president de la Diputació ha assegurat que "gestionar és prioritzar" i ha comentat que entre les "prioritats" de la Diputació ha estat també "treballar per la salut mental i recuperar la dignitat de les víctimes del franquisme, dels qui van ser afusellats per defensar un sistema democràtic". En aquest punt, ha valorat la labor de Rosa Pérez, també responsable de Memòria Històrica per a l'exhumació de fosses comunes.

Primera administració valenciana en exhumar

Pérez ha assenyalat, en aquest sentit, que la Diputació de València ha sigut "la primera administració valenciana que està exhumant fosses". Ha dit que "ara ix en la premsa" per aquest motiu després que "durant molts anys ha sigut coneguda pels problemes de corrupció, una vergonya".

Rodríguez ha esmentat també el treball en l'àrea de carreteres en favor, "enfront d'obres faraòniques" anteriors, de la mobilitat sostenible, la seguretat i les vies ciclopeatonales. Igualment, ha citat la labor en cultura, per a acostar-la als municipis; en bombers i prevenció d'incendis, millorant la coordinació i professionalitzant les brigades; en matèria d'igualtat i en turisme.

El president ha afegit que la gestió del seu equip ha sigut fruit de "un treball coordinat" i de la "generositat" de tots els seus membres, "posant sempre per damunt el que uneix". "Han sigut dos anys d'esforç, de treball que valorem des de la humilitat i la satisfacció del treball ben fet", ha asseverat, tot i precisar que "és necessari seguir esforçant-se para no cometre errors i ser mereixedors de la confiança dels ciutadans".

"Una xicoteta revolució"

En el seu torn, la vicepresidenta María Josep Amigó ha ressaltat la capacitat d'acord d'un equip de govern format per quatre partits i ha subratllat que cadascun dels seus membres ha fet una "xicoteta revolució" en les seues respectives àrees. Ha confiat, com Rodríguez, que els canvis assolits es mantinguen encara que canvie el govern després de les pròximes eleccions. Sobre la pluralitat del govern, Amigó ha destacat el treball conjunt fet entre tots els partits de govern i en especial el de Jorge Rodríguez i ella mateixa per fer un esforç per fer "funcionar un executiu pel qual alguns no donaven ni un duro".

La vicepresidenta ha valorat el canvi aconseguit en l'antiga Imelsa, avui Divalterra, perquè tinga "finalitats lògiques", així com les mesures en favor de l'autonomia dels alcaldes, la "igualtat de drets i oportunitats" de tots els ciutadans "visquen on visquen", i de les comarques enfront del model provincial.

Per la seua banda, Rosa Pérez ha expressat, "sense caure en l'autocomplaença" i després d'haver passat "quatre anys en una dura oposició", la seua "satisfacció" per estar en un govern que en dos anys ha fet que "la Diputació no es reconeix en la Diputació que hi havia abans". Ha valorat que s'haja passat en serveis socials d'un model "basat en el asistencialismo i la caritat" a un altre que aposta per "la prevenció i la justícia social".

Igualment, en teatres, la diputada ha assenyalat que "enfront de les adversitats heretades" s'ha aconseguit "més exhibició en l'últim any que en molts" i ha destacat la cogestió del Principal al costat de la Generalitat. Rodríguez ha citat entre els reptes pendents atendre el Teatre Escalante.