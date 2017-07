València Turisme facilitarà els tràmits a les productores que vulguen rodar als pobles i ciutats

El Patronat de Turisme de la Diputació de València ha pres la iniciativa d'organitzar i coordinar la xarxa d'oficines de cine –les Film Office– que existeix a la demarcació de València. És cert que a hores d'ara només les ciutats de València i Sagunt compten amb un servei així i que Xàtiva té personal que també s'encarrega de fer les tasques burocràtiques perquè les productores interessades puguen dur a terme rodatges en les localitzacions de les ciutats, però darrere del projecte que s'ha presentat aquest dijous al Teatre Rialto de València hi ha huit poblacions que estan esperant la creació d'aquesta oficina per a poder facilitar a les empreses de l'audiovisual la filmació dels espais exteriors i interiors de les seues localitats.

Film València és el projecte que han presentat la diputada de Turisme Pilar Moncho; el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; el director adjunt de Cinematografia i Audiovisual, José Luís Moreno; i el director tècnic del Patronat, Evarist Caselles. Compta amb 30.000 euros per a elaborar una nova documentació homogeneïtzada que facilite els tràmits burocràtics a les empreses de l'audiovisual que estiguen interessades a rodar en les poblacions de la demarcació de València.

Huit poblacions formaran part de la xarxa d'Oficines de Cine que impulsa el Patronat de Turisme. / DIARI LA VEU

De moment, València, Gandia, Sueca, Sagunt, Llíria, Requena, Xàtiva i Bocairent integraran aquesta Film Office; una xarxa, però, que està oberta a totes les poblacions interessades a acollir rodatges de cinema i que estarà liderada per la creada des del Patronat.

Les localitzacions en les poblacions valencianes "són un atractiu turístic", ha indicat Moncho, qui ha valorat el fet que pel·lícules i sèries com Tomorrowland o Joc de Trons hagen triat localitzacions a València, Bunyol o Peníscola. En aquest sentit, Caselles ha recordat que cada euro que s'inverteix perquè les productores trien una ubicació valenciana per a plasmar les seues pel·lícules "retorna set euros". Film València assumirà la formació i servirà de suport als responsables locals de la xarxa que tot just s'inicia. Encara que no han pogut concretar terminis, la intenció és anar per feina com més prompte millor, ja que en les fires de turisme ja s'ha treballat per a mostrar la demarcació com un plató de cine atractiu i ple de possibilitats, segons han explicat els responsables del projecte.

Una Film Commission a l'espera

La Film Office s'encarrega d'agilitzar els tràmits per a dur a terme rodatges, però també de crear i facilitar un catàleg de localitzacions exteriors i interiors de les poblacions adherides. A més a més, la futura Film Commission que crearà la Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià de Cultura està a l'espera d'assumir les competències de la ja extinta Film Commission que existia a la Ciutat de la Llum d'Alacant.

Des de la direcció adjunta de Cinematografia i Audiovisual s'ha incidit que s'estan "arreplegant competències", ha apuntat José Luís Moreno, per a poder crear la instància superior a les Film Office, que s'encarrega d'informar a les productores que volen rodar al País Valencià de les ajudes, subvencions i bonificacions que es donen des de l'àmbit estatal i autonòmic per a dur a terme les gravacions en territori valencià.

"Tant de bo les diputacions d'Alacant i Castelló acaben prenent aquesta iniciativa i es coordinen per homogeneïtzar les Films Office d'Alacant", ha explicat Moreno, ja que això, facilitaria i faria més atractiu el territori davant les productores.