Així vol Turisme 'contagiar' els valencians dels valors de l'hospitalitat

L'Agència Valenciana del Turisme (AVT) ha presentat aquest dijous una campanya de comunicació per a promoure l'hospitalitat entre els professionals del sector turístic i la societat valenciana en general. La campanya, que comença en setembre i durarà dos anys, potencia els valors d'acollida i hospitalitat associats al caràcter mediterrani que defineix els ciutadans valencians.

Amb el lema Contagia la teua hospitalitat, la creativitat es compon de diversos espots que s'emetran en televisió i a les xarxes socials i que compten amb la participació de l'esportista paralímpic David Casinos i dels xefs Susi Díaz i Quique Dacosta, així com amb quatre vídeos d'un minut sobre àrees professionals com ara l'hostaleria, l'allotjament, els serveis o la informació turística. A més, hi ha una campanya gràfica per a premsa que representa professions turístiques com ara els recepcionistes d'hotel, els guies o els cambrers. L'AVT també ha dissenyat un distintiu per a establiments turístics, comerços i taxis amb el missatge Sóc Ambaixador d'Hospitalitat o Sóc Ambaixadora d'Hospitalitat.

També es realitzaran 200 accions de formació per a conscienciar el sector turístic que l'hospitalitat és "un element diferencial" i un "avantatge competitiu" de les destinacions turístiques valencianes, segons ha destacat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, durant la presentació de la campanya. El pressupost de licitació de la campanya és d'1,125 milions d'euros més IVA, amb possibilitat de pròrroga, i la creativitat és obra de l'agència de publicitat Estimado José Alfredo. "Hem de ser més valencians, més mediterranis, per a posicionar-nos millor en aquest món que castigarà la rutina", ha indicat Colomer.