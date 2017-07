Àgueda Micó acusa "una part del poder judicial" de fer política contra el govern del Botànic

"Qui vulga fer política que es presente a les eleccions". Amb aquesta sentència ha mostrat el seu "absolut desacord" amb la decisió del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de concertar cautelarment dues unitats de primer de Batxillerat als centres privats de La Purísima-Franciscanas de València i del col·legi Domus de Godella la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó.

Per a la també coordinadora general del Bloc, "és molt greu que una resolució judicial establisca que l'interés general no queda protegit pel Consell i sí, pel que sembla, per dos col·legis privats que no deixen de ser empreses amb clars interessos econòmics particulars". A parer de Micó, "sembla que hi ha una part del poder judicial interessada a anar contra el Govern del Botànic en general i contra la Conselleria d'Educació en particular".

Al seu judici, aquestes "decisions judicials contràries a les polítiques del Consell del Botànic" estan "fonamentades en una base jurídica molt feble" i, per tant "han generat molta controvèrsia i les crítiques de nombrosos experts en Dret Administratiu". Micó s'ha referit "al copagament farmacèutic, l'aposta pel plurilingüisme" i "la contractació de concerts educatius". La conclusió és que "s'està forçant la separació de poders”.

En aquest sentit, Micó ha volgut recordar que el decret que regula els concerts educatius s'estableix per a ordenar la contractació de concerts per part de l'administració “responsable de prestar serveis a la ciutadania per a garantir els seus drets, com és el dret a l'educació”.

També ha negat que la Conselleria d'Educació estiga actuant "contra el dret de l'alumnat" i vulnerant "l'interés general", atés que "malgrat el que interessadament diguen sectors de la dreta, el Consell no està en contra dels concerts, però sí d'ordenar l'oferta".