Nou dels tretze membres del Consell de la Ciutadania de la nova RTVV seran proposats per associacions i entitats

El Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), òrgan assessor en matèria de programació i de continguts de la futura radiotelevisió pública, estarà compost per 13 membres seleccionats amb un sistema mixt i paritari. Nou seran proposats per associacions i entitats valencianes i els altres quatre seran seleccionats en un procés públic i obert pel Consell Rector, segons figura en el projecte de reglament orgànic i de funcionament d'aquest òrgan, sobre el qual ara s'obri un període d'informació pública de 15 dies hàbils a partir d'aquest divendres.

La creació d'aquest Consell de Ciutadania està prevista en la llei 6/2016, de 15 de juliol. A més de triar i proposar en les Corts una persona perquè forme part del Consell Rector, aquesta tindrà altres funcions com la d'exercir la defensa de l'audiència, emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions dels diversos mitjans i serveis de la CVMC, arreplegar les demandes, suggeriments i comentaris dels usuaris i fer-los arribar al Consell Rector o proposar a aquest òrgan totes les mesures o iniciatives que "contribuïsquen a millorar la qualitat de la programació".

Els nou membres proposats per associacions i entitats sorgiran de dues de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives, en funció del nombre d'afiliats, mentre que un altre serà proposat pel Consell Valencià de Cultura; un altre per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; un altre pel Consell Valencià d'Universitats; uns altres per les principals associacions del tercer sector; un altre per les de defensa dels drets del col·lectiu LGTB; un altre per aquelles que es dediquen a combatre la violència de gènere i lluiten per la igualtat; i un últim pel Consell de la Joventut.

Els altres quatre membres seran seleccionats en un procés públic i obert pel Consell Rector. Per a garantir una composició equilibrada, aquest òrgan realitzarà un sorteig al principi del mandat per a indicar a les associacions o entitats el gènere de la persona que han de seleccionar.

D'entre tots els seus membres, es triarà la persona encarregada de presidir el Consell de la Ciutadania d'acord amb el que estableix aquest mateix reglament, que disposa que se seleccionarà en el primer ple de cada mandat. Per a eixir triat, en votació secreta, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels consellers presents.