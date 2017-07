Amenaçat el jove de Compromís de Beniarrés que va denunciar el 'botelló' del futur alcalde al saló de plens

A la localitat de Beniarrés (el Comtat) no es parla de quasi res més des que el passat dimarts es feren públiques unes imatges en les quals es veia un grup de persones de 'botelló' al saló de plens. Aquest va accedir a les dependències municipals amb l'ajuda de l'actual regidor del PP Francisco Sellés, qui els va obrir les portes. Sellés, però, no és un edil qualsevol, ja que fins al moment de fer-se pública la festa de quintos en la qual va participar-hi, era –i potser ho continue sent– el millor posicionat per a ocupar l'alcaldia que a principis de mes va deixar lliure Luis Tomás.

Des que va esclatar l'escàndol, res se sap ni de Sellés ni de quins són els plans del Partit Popular de Beniarrés per a l'Alcaldia, tot i que per al pròxim dilluns està convocat el ple per a proclamar el nou alcalde. La polèmica, però, està servida i si als carrers de Beniarrés es fa palesa la divisió entre els que retreuen al regidor la seua actitud i els que creuen que no és més que una cosa sense importància, a les xarxes socials l'enfrontament és més cruent. És el cas del portaveu de Joves amb Compromís, Ivan Jordà, que ahir va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil per injúries. Concretament denunciava haver rebut amenaces després d'haver denunciat la festa del futurible alcalde i els seus amics al saló de plens.

Segons va relatar Jordà als agents, va rebre amenaces via Facebook per part d'un veí de Beniarrés pròxim a l'alcalde. El dirigent de Compromís va denunciar els fets ocorreguts el passat dissabte 8 de juliol i posteriorment va compartir a Facebook la seua indignació per l'ús de Sellés i la colla de quintos de la localitat de les dependències municipals. Va ser arran d'aquesta entrada en la xarxa social quan va rebre els insults i amenaces. Concretament denuncia el comentari d'un veí que l'insultava dient, entre d'altres coses: "Ets un vàndal, preocupa't d'altres coses, vàndal. Impresentable, assetjador escolar. Et diria mil coses més. Tingues cura amb mi que la tindrem".

Ivan Jordà va denunciar l'ús de l'Ajuntament per part del regidor del PP, però no va ser l'únic que va criticar aquest fet. El PSPV de Beniarrés també va lamentar els fets ocorreguts. En un comunicat, els socialistes van assegurar que no era la primera vegada que "s'utilitza la institució per a muntar saraus que res tenen a veure amb la funció del consistori". Sobre els fets ocorreguts el passat dissabte, el PSPV va assenyalar que van ser propis "d'una república bananera, i denota la falta de respecte cap a la institució que representa al poble fent-se fotos en el saló de plens, bevent copes, envoltant-se de les banderes o asseient-se en la taula del màxim representant de Beniarrés". El PSPV va carregar tota la responsabilitat en "la persona que disposa de la clau de l'Ajuntament, que ha entrat de forma deliberada i no ha impedit" la celebració de la festa, en una clara al·lusió a Sellés.

Festa de quintos

La festa d'un grup d'amics que celebrava el seu 45é aniversari va acabar el passat dissabte a altes hores de la matinada al saló de plens del consistori. Entre aquest grup d'amics, hi havia el regidor del PP Francisco Sellés, tot i que en les fotografies no hi apareixia. Les imatges, que dilluns van començar a circular per molts grups de WhatsApp de Beniarrés, mostren quatre persones assegudes al saló de plens amb una copa de baló i tots vestits amb una samarreta en què es pot llegir 'Encara tinc 45 [anys]'. En altres fotos, es veu una persona en un despatx de l'Ajuntament que llegeix una documentació i, en altres dues fotografies, tres persones diferents embolicades amb la bandera d'Espanya, la Senyera i la bandera de la Unió Europea.

Quatre dels amics del regidor del PP Francisco Sellés que van entrar de matinada a l'Ajuntament de Beniarrés. / DIARI LA VEU

Aquest ús de l'Ajumtament va indignar els membres de l'oposició, que van denunciar públicament l'actitud del regidor del PP que va facilitar l'entrada al consistori dels seus amics. Francisco Sellés va acompanyar els seus amics, que com ell celebraven el 45é aniversari, fins al consistori i els va obrir la porta perquè el "pogueren visitar". El mateix dirigent de Compromís, Ivan Jordà, va explicar a aquest diari que ell va veure el mateix Sellés cap a les 3 de la matinada de diumenge a les portes de l'Ajuntament. "Fins i tot li vaig donar l'enhorabona", va relatar al Diari La Veu.

Després de tres dies, Sellés no ha donat senyals de vida. No ha demanat perdó ni ha fet cap pronunciament públic. Tampoc el PP. I tot això a poc més de 72 hores de la celebració del ple extraordinari en què s'ha de triar el nou alcalde de Beniarrés.