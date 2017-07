CulturArts manté la proposta de reestructuració de plantilla malgrat l'amenaça d'aturades en els festivals

Els onze llocs de treball de CulturArts, l'actual Institut Valencià de Cultura (IVC), que s'amortitzaran en breu –està previst que prompte es publique en el DOGV– compten amb el vistiplau de l'àrea de Sector Públic de la Conselleria d'Hisenda. Fer un pas enrere, com va demanar el comité d'empresa de l'ens el passat dimecres, és impossible, segons apunten des de l'administració a aquest diari. La proposta té també el suport del consell de direcció de l'IVC i qualsevol canvi en aquest sentit no seria aprovat per la conselleria que dirigeix Vicent Soler.

Tot i l'amenaça d'aturades tècniques anunciades pel col·lectiu de treballadors, que afectarien els gran festivals de l'estiu com ara Sagunt a Escena, el Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola i la Filmoteca d'Estiu, l'IVC manté la seua proposta d'amortitzar les places "mínimes" i, en cas de mantindre-les, "entrarien en frau de llei", assegura el director general, Abel Guarinos.

El passat dimecres va tindre lloc l'última reunió entre la direcció de l'IVC i el comité d'empresa, on aquest va mantindre la postura de no acceptar cap amortització. "No volem més acomiadaments", afirma al Diari La Veu la presidenta del col·lectiu, Chus Piqueras. Tanmateix, el comité reconeix que les nou places amortitzades de Castelló de la Plana són llocs de treball creats amb una "llei maquiavèl·lica" del govern del PP. "Entenem que no poden adscriure's a l'administració tal com estan, però la via no és l'acomiadament", retrau Piqueras. Pel que fa a les dues places de professors de dansa a València, el comité entén que no és que no siguen necessàries en l'actual administració, sinó que "'s'ha buidat de contingut", ja que el Ballet de la Generalitat ara es contracta segons la necessitat de la programació.

El consell de direcció de l'ens ha examinat cadascun dels casos que recull la proposta i dóna el seu vistiplau. Per tant, anar enrere pel que fa al nombre d'amortitzacions és una opció que Hisenda no "aprovaria", apunta el responsable de l'IVC. En cas que es canviara la proposta –una possibilitat que no es planteja– caldria tornar al principi de tot el procés, és a dir, que Sector Públic hauria d'analitzar els casos, donar el vistiplau, traslladar la nova situació a l'IVC i tornar a negociar amb els sindicats, segons han explicat des d'Hisenda a aquest diari. Amb tot, la Relació de Llocs de Treballs (RLT) s'ha de fer sí o sí, entre altres, per una sentència judicial del TSJ de 2016.

Entre les onze places amortitzades hi ha casos com el director musical de l'Auditori de Castelló, que rep una retribució similar a la d'un funcionari de classe A (aproximadament 49.000 euros anuals). Es tracta d'un dels 9 llocs de treball que el PP va passar des d'una mercantil a l'administració en incloure'l dins del conglomerat que era CulturArts. En aquest cas, el treballador compta amb una titulació (Batxillerat) que no s'adequa ni al sou ni al càrrec que l'IVC pretén convocar i per al qual demanarà estar en possessió d'una llicenciatura.

S'amortitzen llocs de treball que no s'adeqüen a les necessitats actuals, com s'ha insistit des del primer moment des de l'IVC. Així es troba una plaça de tècnic superior de dansa, el lloc que ocupava Inmaculada Gil-Lázaro (i que diverses fonts apunten que se'l va reservar ad hoc), el del susdit director musical de l'Auditori de Castelló, un responsable de premsa, un fotògraf, un tècnic de so del Teatre Principal de Castelló, un secretari de direcció, un xofer, el director de comunicació de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló i les dues places de professor de dansa a València, entre d'altres.

Places en frau de llei

La "por" del comité d'empresa davant aquesta proposta és que els "acomiadaments obrin una porta perillosa perquè la política cultural pot canviar d'aire i a la gent se la pot acomiadar ràpidament", explica Chus Piqueras a aquest diari. Es va proposar dimecres "no barrejar" la situació laboral de Castelló de la Plana amb la de València i es van posar damunt de la taula "baixes incentivades" per als nou treballadors de Castelló de la Plana.

No obstant això, des de l'IVC es manté que les places amortitzades entren en conflicte amb la legislació. No amortitzar-les provocaria fer un frau de llei, assegura Guarinos. Per això, tant Hisenda com Sector Públic avalen la proposta que es va portar al comité, perquè cal amortitzar-les per a poder convocar les noves atenent a les necessitats actuals de l'ens. Davant això, el comité manté que el frau de llei l'ha de dictaminar un jutge.

Una altra herència del PP

"El PP ens va massacrar amb l'ERO", reconeix Chus Piqueras, tot recordant les 58 places de treball que foren eliminades en 2013 pel PP i que reberen aleshores el suport unànime de tots els sindicats.

Castelló Cultural era una mercantil que el PP, d'un dia per a l'altre, va aglutinar dins del CulturArts. Els treballadors passaren de l'empresa a personal no fix de la Generalitat. "La forma d'entrar era legal tot i que la titulació exigida no la tenen i els sous no s'ajusten als que té l'administració", apunta Piqueras.

La presidenta del comité d'empresa reconeix l'herència del govern anterior, però insisteix que com a representants dels treballadors cal una solució que no passe pels acomiadaments i adverteix que "amb la llei a la mà un jutge pot donar la raó als treballadors".

Les aturades inevitables

El plantejament que rep l'aval de les àrees implicades no canviarà. Tot i això, el comité vol seguir negociant encara que reconeix que el temps és limitat, ja que comença de nou l'activitat d'estiu amb el Sagunt a Escena i molta gent està de vacances. De fet en la darrera assemblea només va participar el 38% de la plantilla de l'IVC.

De moment, mantenen la proposta de fer aturades tècniques en Sagunt a Escena, el Festival de Música Antiga de Peníscola i la Filmoteca d'Estiu i no descarten que s'amplie a altres espais com el Palau de les Arts. Des de l'IVC no descarten tampoc eixa possibilitat, encara que no la desitgen. No obstant això, mantenen que no amortitzar les places proposades seria caure en frau de llei, una opció que Hisenda tampoc no vol contemplar.