Turisme i la Universitat exalcen el paisatge valencià com a territori turístic

El Centre del Carme ha inaugurat la mostra "Paisatges valencians: territori turístic", que romandrà fins al 24 de setembre, en un acte a què han assistit el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla, i el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

L'exposició ha sigut comissariada pels professors de la Universitat de València Ester Alba, del Departament d'Història de l'Art; Emilio Iranzo, del Departament de Geografia, i per Adela Cortijo, de Filologia Francesa i Italiana. Aquesta mostra presenta la mirada íntima i personal que, sobre els paisatges valencians, ofereixen quatre fotògrafs: Miguel Lorenzo, Miquel Francés, Pep Pelechà i Adela Cortijo.

Des del Montgó fins a les Gorges del Cabriol, passant per l'Albufera o les Columbretes, la mostra acull trenta-quatre paratges emblemàtics del nord al sud i de l'est a l'oest del territori valencià, que han sigut captats i reproduïts per "quatre militants del territori que es nota que han viscut amb entusiasme aquest treball", ha dit el vicerector Hermosilla.

El representant de la Universitat ha explicat que la mostra té dues raons per a haver-se dut a terme: en primer lloc, perquè permet descobrir la diversitat i la riquesa del paisatge valencià i, en segon lloc, perquè en la seua opinió "cal conscienciar la societat valenciana de la importància que tenen els nostres paisatges, perquè així els puguem valorar, conservar i respectar". Hermosilla també ha subratllat el repte de "reivindicar la singularitat del nostre país i que s'allunya dels tòpics paisatgístics amb què se'l relacionen".

Per la seua banda, el comissari de la mostra Emilio Iranzo ha destacat la capacitat d'emocionar que proporcionen els paisatges i que és justament el que busca el turista. "La motivació dels turistes és conéixer nous espais, viure experiències turístiques que els permeten actuar i interactuar amb el paisatge. Per tant, hem de pensar que gràcies al territori i els seus paisatges generem una activitat econòmica i contribuïm al desenvolupament local", ha explicat.

Aquesta exposició ha sigut organitzada pel vicerectorat de Participació i Projecció Territorial i l'Agència Valenciana de Turisme en el si del projecte "Paisatges turístics valencians, valuosos, valorats", que és resultat del conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme i la Universitat de València.

Així, el secretari autonòmic, Francesc Colomer, ha remarcat que "els paisatges són el fil conductor del nostre relat turístic", al mateix temps que ha apuntat que "són la gran incubadora dels productes turístics més honests i creïbles que podem oferir al món". Colomer també ha subratllat que les fotografies tindran una gran capacitat "de seducció dels turistes" i ha agraït al director del Centre del Carme l'acollida de la mostra en la sala ubicada a l'antic refectori. "No trobe millor espai per a alimentar els sentits", ha indicat.

Per la seua banda, Pérez Pont ha manifestat que "el Consorci de Museus participa en aquest projecte junt amb la Universitat de València i la Conselleria de Turisme, que considerem de gran utilitat per a transmetre la riquesa patrimonial d'aquesta Comunitat, una iniciativa que a través de l'art ens ensenya a mirar i a admirar el nostre territori. L'art contemporani pot contribuir a projectar una imatge de modernitat d'acord amb la nostra diversitat i dinamisme, precisament de la mà d'aquest espai, el Centre del Carme, que en aquests mesos d'estiu es converteix en pol d'atracció turística tant nacional com internacional". El director ha subratllat que més de la meitat dels visitants del centre són turistes.