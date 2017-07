El col·legi La Purísima busca mig milió d'euros per a mantindre el concert de Batxillerat

El col·legi La Purísima-Franciscanas de València –un dels dos centres als quals el TSJ ha atorgat de forma cautelar el concert en Batxillerat– assegura que buscarà l'aval per a poder mantindre el concert en aquesta etapa educativa.

El centre afirma, a través d'un comunicat, que "malgrat disposar de 70 places, ha rebut prop de 100 sol·licituds de matrícula" i manifesta que "buscarà l'aval per a mantindre el concert en Batxillerat i atendre les sol·licituds dels alumnes que han optat pel seu centre".

La decisió acordada per l'equip directiu, després de mantindre ahir dijous una reunió, és que "estem disposats a tot per mantindre el concert de Batxillerat en el nostre centre pel bé dels alumnes".

"La Purísima Franciscanas –prossegueixen– ha sigut un dels més afectats per la retallada de concerts educatius del conseller Marzà i el centre ha decidit realitzar tots els esforços necessaris per a atendre les sol·licituds presentades per desenes d'alumnes de les Tres Forques, el barri amb menor renda de la ciutat, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística".

La decisió del TSJ d'acordar mesures cautelars que obliguen a l'administració a atorgar el concert educatiu a aquest col·legi, mentre es tramita i resol el recurs contenciós administratiu, imposa la prestació d'una fiança per part del centre que cobrisca els costos que aquesta etapa educativa puga generar durant dos anys i que, segons ha informat la Conselleria d'Educació ascendeix a uns 539.000 euros.

"Malgrat ser un gran esforç econòmic, l'equip directiu ha acordat buscar els mitjans necessaris que permeten presentar aquesta fiança amb la finalitat que els alumnes que han mostrat el seu desig de cursar Batxillerat al centre puguen fer-ho en règim de concert, ja que a la majoria de les famílies d'aquest barri els resulta impossible pagar l'import d'un ensenyament privat", assenyalen des del col·legi.

"Durant el passat període de sol·licitud de matrícula, més de 100 famílies van optar pel model educatiu que ofereix aquest centre, però, fins al moment, segueix sent una incògnita on es matricularan aquests alumnes", afegeixen.

En opinió dels responsables d'aquest col·legi, "la resolució presa pel TSJ reobri el conflicte entre l'administració i els centres concertats" i recorden que la interlocutòria del tribunal valencià remarca que cal tindre en compte "que l'interés general al qual es refereix la llei jurisdiccional no pot ser simplement el de l'administració, sinó el de la ciutadania i, preferentment, la lligada per raons escolars, la comunitat docent, a qui serveix amb objectivitat i eficàcia".