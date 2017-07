El PP proposa que es dedique un carrer a Miguel Ángel Blanco a València

El portaveu del grup Popular a l'Ajuntament de València, Eusebio Monzó, ha anunciat aquest divendres que els 'populars' presentaran en el proper ple municipal, que se celebrarà el 27 de juliol, una moció on sol·licitaran que s'aprove la concessió del nom d'un carrer a Miguel Ángel Blanco amb motiu de la celebració del vinté aniversari del seu assassinat per la banda terrorista ETA.

En un comunicat, Monzó ha recordat que es compleixen vint anys de l'assassinat del regidor del PP a la localitat biscaïna d'Ermua i considera que és "el moment" perquè es reconega "la transcendència del que va succeir aquells dies quan, gràcies a la unitat dels tots els espanyols, es va marcar un punt d'inflexió per a la fi de la banda terrorista ETA". A més, ha incidit que, en l'actualitat, més de 80 municipis de tot Espanya tenen un carrer dedicat a la memòria de Miguel Ángel Blanco.

Al seu parer, la ciutat de València "ha de fer un reconeixement a la persona de Miguel Ángel Blanco i a totes les víctimes del terrorisme, i a tot el que va succeir després de la seua mort, quan tota la societat espanyola va sortir al carrer per a demanar primer el seu alliberament i després per a condemnar i exigir a ETA que deposara les armes i posara fi a la barbàrie que estava protagonitzant".

D'aquesta manera, Monzó considera que Miguel Ángel Blanco i "tot el que va representar per a la democràcia", mereixen que "els valencians li rendim un just homenatge després de transcorreguts vint anys de la seua mort". Per tot això, ha subratllat que és "de justícia" que "Miguel Ángel Blanco tinga un carrer amb el seu nom", per la qual cosa espera que la moció compte amb "el suport unànime de tots els grups polítics".