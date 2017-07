Intersindical i els repartidors denuncien Deliveroo davant la Inspecció de Treball

Intersindical Valenciana i diferents riders (repartidors) han denunciat Deliveroo davant la Inspecció de Treball de València. Aquest divendres, el sindicat i diversos riders a títol particular han presentat, contra Roofoods Spain, l'empresa amb què opera Deliveroo a Espanya, les seues demandes, en què sol·liciten una inspecció a l'empresa de menjar a domicili, protagonista de la primera vaga de l'economia digital a l'Estat.

A més, els denunciants demanen que es reconega el caràcter laboral de la prestació de serveis del col·lectiu de repartidors i que s'alcen les corresponents actes d'infracció, liquidació i sanció contra l'empresa. La denúncia, consultada per Diari La Veu, argumenta que els missatgers "mantenen una vinculació mercantil fraudulenta amb l'empresa per a mirar d'amagar una relació laboral".

Per això, insten Deliveroo a donar d'alta els missatgers com a treballadors per compte d'altre i reclamen a la Inspecció de Treball que alce un acta d'infracció per manca d'afiliació i cotització a la Seguretat Social. A hores d'ara, els treballadors de la companyia britànica són autònoms i tenen un contracte mercantil amb l'empresa.

Deliveroo estableix horaris de treball

La demanda assenyala que, en el cas dels treballadors de Deliveroo, concorren totes les característiques d'una relació laboral. En primer lloc, l'empresa estableix un horari de treball que els missatgers estan obligats a complir, amb un calendari setmanal que els missatgers han d'omplir amb les hores que poden treballar. "Una volta emplenats els horaris per part dels missatgers, l'empresa els comunica els horaris que tindran setmanalment, sense que els missatgers puguen organitzar-se lliurement fora d'aquests horaris", indica Intersindical.

A més, els riders han de sol·licitar les vacances (no remunerades) a Deliveroo, que les ha d'autoritzar. El sindicat fa saber a la Inspecció que l'empresa ha deixat d'autoritzar els períodes vacacionals per a amagar la relació laboral. Un altre argument de la denúncia és que part del material que fan servir els repartidors pertany a Deliveroo, com ara la motxilla on guarden les comandes o una bateria externa. També és propietat de l'empresa l'aplicació que fan servir per a gestionar les comandes.

Intersindical també posa per escrit a la demanda que els riders només poden connectar-se a l'aplicació en determinats punts de repartiment i que les zones de treball són assignades per l'empresa. Per últim, el sindicat apunta que Deliveroo té "poder disciplinari sobre les relacions amb els missatgers" i imposa sancions.

L'empresa sanciona els repartidors que rebutgen comandes

Si els riders rebutgen comandes, Deliveroo els redueix un 4% la jornada de treball la setmana següent, segons denuncia el sindicat. A més, en cas de baixes per malaltia superiors a tres setmanes, l'empresa "es reserva l'opció de deixar de contractar" els repartidors. Un altre argument per a provar el presumpte frau comés per la companyia és que és Deliveroo qui determina la retribució dels missatgers i, fins i tot, emet les factures i les envia als ciclistes perquè les signen. Si els treballadors foren autònoms de veritat, serien ells els que emetrien les factures i les enviarien a l'empresa.