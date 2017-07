El 131é Certamen de València arriba al Palau de la Música amb bandes simfòniques "top ten"

La 131a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' (CIBM), una de les competicions bandístiques més antigues del món i la que més diners en premis destina de tot Europa, prendrà els carrers de la ciutat del Túria a partir del 17 de juliol i arribarà al Palau de la Música dijous 20 per a donar inici a la competició bandística amb 17 bandes, deu de les quals són valencianes.

Aquest any el comité organitzador ha tornat a apostar per tres dies de Precertamen (17, 18 i 19 de juliol) com a preàmbul als quatre dies de competició. La plaça del Mercat (20 hores) i la plaça de la Mare de Déu (22 hores) seran els escenaris on actuaran, dilluns, el Centre Instructiu i Musical de Massanassa i la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, respectivament. Dimarts serà el torn per a l'Agrupació Musical Benicalap a la plaça de les Bandes de Música (20 hores) i el de la Gayano Women's Band a la plaça ubicada al costat del Balneari Las Arenas (22 hores). El mercat de Colon serà el lloc on actuarà la Junge Bläserphilharmonie NRW d'Alemanya (20 hores) i la Fresno Starte University Alumni Wind Ensembe de Califòrnia posarà el punt final al Precertamen a la plaça de Benimaclet (22 hores).

A partir de dijous 20 de juliol el CIBM es trasllada al Palau de la Música, la seu de l'esdeveniment bandístic de les últimes edicions, on 17 bandes participaran en les quatre seccions. Deu d'elles són valencianes, cinc de la resta de l'estat (dos de Jaén, una de les Illes, una de Múrcia i una altra de Pontevedra) i dos estrangeres (Colòmbia i Holanda). Les seccions tercera, segona i d'Honor començaran a les 17 hores (no hi haurà com era habitual torn matinal), mentre que la secció primera tindrà torn partit (a les 11 i a les 17 hores).

La Banda Municipal de València interpreta el pasdoble València de S. Lopeal Saló de Cristalls de l'Ajuntament. / DIARI LA VEU

El jurat d'aquesta edició serà majoritàriament femení, com així ha volgut destacar la presidenta del Palau de la Música i regidora de Cultura, Glòria Tello. En aquest sentit, s'han fet públics els noms dels membres de l'equip que jutjarà les interpretacions i que està format per Isabel Urritia, Claudia Montero, Virginia Martínez, Agustí Charles i Jan Hadermann.

Més premis i estrenes

El CIBM és la competició bandística que més diners en premis de tot Europa destina, ha ressaltat Tello. Així, el consistori hi destina fins a 63.000 euros per a repartir entre les bandes participants, de manera que les bandes de la 3a secció rebran per participar 3.000 euros; les de segona, 3.500; les de primera, 4.000, i els de la secció d'Honor rebran 5.000 euros. A més, les dotacions econòmiques per a les bandes guanyadores de cadascuna de les seccions ascendeix a un total de 43.000 euros.

El pressupost total de l'organització del CIBM és de 330.000 euros on també s'inclou la cartelleria i disseny de la 131a edició del certamen que ha fet Iban Ramón.

De les quatre obres obligades, tres són de compositors valencians: Scylla de Francisco Zacarés (Honor), Everest de Jordi Peiró i Taj Mahal d'Hugo Chinesta; i una estrangera, Around the wolrd in 80 day del compositor austríac Otto Schwarz. D'aquestes, l'obra de Peiró per a primera secció i la de Zacarés per a Honor, són estrenes absolutes.

Segon any sense el G-6

Aquesta edició ha baixat el nombre de bandes participants respecte a l'any anterior. Tot i això, el director de l'auditori municipal, Vicent Ros, l'ha qualificat com "el millor certamen del món". Tot i això, enguany, per segon any consecutiu, cap de les sis bandes que integren el nou conglomerat bandístic, Bunyol-Cullera-Llíria, participa en el CIBM. De fet, aquesta setmana passada començava a Cullera el cicle de concerts que el denominat G-6 ha posat en marxa per les tres poblacions. Durant la primavera, quan es va presentar el conjunt bandístic, aquest diari va informar sobre el posicionament del G-6 respecte a la no participació en el Certamen de València. Aleshores, el president del G-6 va reconéixer que el circuit que creaven era una "segona opció" davant la impossibilitat de recuperar la plaça de bous per a celebrar la secció d'honor del certamen.

"Tenim una secció d'honor que és top ten", ha afirmat Daniel Belloví, president del comité organitzador del CIBM, en ser preguntat per aquest diari sobre l'absència de les bandes del G-6 per segona vegada. Les societats musicals de Cullera, Bunyol i Llíria "poden participar quan vulguen i segur que no tardaran en fer-ho", ha dit Belloví.

La plaça de bous "no està disponible" durant els dies que té lloc el certamen. / DIARI LA VEU

Per la seua banda, Glòria Tello ha explicat que la petició de tornar a la plaça de bous com a condició perquè aquestes bandes –les sis valencianes més premiades– tornen a participar en el CIBM no creu que siga real perquè "aquestes bandes han actuat en llocs amb pitjors condicions que la plaça de bous, un espai que no és nostre", ha recordat. Cal apuntar que històricament l'Ajuntament de València llogava a la Diputació de València el recinte taurí per dur a terme el certamen. "No totes les bandes pensen igual", ha afegit Tello sobre la condició demanada pel G-6, "com tampoc crec que cap espai de la ciutat tinga la sonoritat del Palau". En eixe sentit també ha afegit Vicent Ros que uns dels reptes del Palau, com a seu del certamen, és "motivar" les centenars de bandes perquè participen en el certamen.

Això no obstant, la presidenta de l'auditori ha reconegut que va donar indicacions al comité organitzador perquè preguntara per la disponibilitat de la plaça de bous en les dates en què té lloc el certamen i finalment "no està disponible", ha assegurat.

Conéixer el CIBM

No pot ser que l'atzar siga el factor que faça que la gent jove conega que a València té lloc un certamen de bandes internacional molt més que centenari. "Apropar-nos als valencians" per a "mostrar-los" el que és el Certamen de València és un dels objectius de l'organització del CIBM, ha explicat Tello en ser preguntada per la premsa.

La regidora s'ha lamentat que "hi ha gent jove que no sap que tenim un Certamen Internacional de Bandes i hem de donar-lo a conéixer", ha raonat. "Cal reforçar eixe aspecte –ha afegit Tello– perquè no es pot deixar només el fet de conéixer o no el certamen perquè una persona tinga algun familiar músic".