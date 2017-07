Oltra demana a la Diputació d'Alacant que es "dedique a donar suport als municipis i no a fer d'oposició al Consell"

La portaveu i vicepresienta del govern valencià, Mónica Oltra, ha demanat a la Diputació d'Alacant que presideix César Sánchez que es dedique a donar suport als municipis i no a fer d'oposició al Consell". Així ho ha manifestat, aquest divendres, en la seua compareixença posterior al ple del Consell celebrat a Alacant, en ser preguntada pels mitjans de comunicació sobre la possibilitat de reprendre el diàleg entre l'executiu valencià i la Diputació d'Alacant.

Oltra ha indicat que la funció de les diputacions és "defensar el municipalisme", sobretot les poblacions més menudes i amb menor pressupost que, ha dit, "són les que més necessiten el suport de les corporacions provincials". "Ara bé, també hi ha diputacions –ha continuat en referència a la d'Alacant– que es dediquen a fer d'oposició al govern valencià, a judicialitzar determinades decisions polítiques o a actuar com a plataformes de debat polític", que són, ha remarcat, "funcions per a les quals no estan pensades".

Davant això, la també consellera d'Igualtat ha animat el president de la Diputació d'Alacant a "donar suport als municipis, que és la funció per a la qual estan pensades" atés que, segons ha remarcat, "el millor és que cadascú es dedique al que li correspon".

Pel que fa a l'obertura d'una via de diàleg entre l'executiu valencià i la Diputació d'Alacant, Mónica Oltra s'ha limitat a apuntar que per aquest siga possible "es necesita a les dues parts".

La portaveu de l’executiu valencià ha recordat que aquesta setmana la Generalitat ha iniciat el pagament dels 20 milions d'euros corresponents al 50% del Fons de Cooperació Municipal als diferents ajuntaments de les demarcacions de València i Castelló perquè facen front a les seues necessitats, no així als d’Alacant atés que la Diputació d’Alacant s’ha desmarcat d’aquestes ajudes per voluntat de César Sánchez, la qual cosa, ha dit Oltra, “situa els municipis alacantins en desventaja” respecte als de la resta del territori.