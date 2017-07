Caixa Popular guanya 4,65 milions de gener a juny

Caixa Popular ha tancat el primer semestre de l'any amb un benefici de 4,65 milions d'euros, un 38% més que en el mateix període de 2016, segons ha informat la cooperativa de crèdit valenciana. En dipòsits, l'entitat ha aconseguit 1.313 milions d'euros. El marge d'interessos s'ha situat en 15,43 milions d'euros, el marge brut en 21,78 milions d'euros i el marge d'explotació abans de provisions s'ha situat en 7,91 milions d'euros.

S'han realitzat dotacions per dubtosos d'1,3 milions d'euros, un 72% menys que les realitzades l'any anterior. La taxa de morositat s'ha situat en el 7,35%, per baix de la mitjana del sector. "Caixa Popular ha mantingut la política d'oferir finançament a les empreses, cooperatives, comerços, autònoms i famílies valencianes", ha destacat el banc, que en el primer semestre ha facilitat crèdits per valor de 888 milions d'euros, un 7% més en termes interanuals.

L'entitat compta amb una xarxa de 69 oficines al País Valencià i afronta una expansió. En els darrers mesos ha obert noves sucursals a Ibi i al barri del Cabanyal-Canyamelar a València. Caixa Popular té 183.000 clients i una plantilla de 351 persones.