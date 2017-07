La candidatura de Puig destaca que la campanya ha sigut "neta", però "contaminada per les xarxes socials"

El portaveu del PSPV a les Corts i un dels suports de Ximo Puig per a les primàries de diumenge, Manolo Mata, no ha observat una gran agressivitat durant la campanya que ha de conduir a l'elecció del proper secretari general. El síndic socialista considera que la cursa "ha sigut bastant neta, només contaminada per alguns comentaris a les xarxes socials", en qualsevol cas "minoritaris".

Mata ha comparegut junt amb el coordinador de la candidatura L'Esquerra en Marxa i president de la Diputació de València, Jorge Rodriguez, i la diputada Rosa Peris per a fer recompte dels actes i de les reunions de Ximo Puig amb militants, a banda de recordar quins són els arguments que fan "imprescindible" la reelecció del secretari general actual.

Més de 90 actes, amb la participació de Puig en una cinquantena, constitueixen una xifra que, per a tots tres, "demostra que no ha sigut només una campanya orgànica, sinó també sobre el model de país i de com Ximo Puig encapçala aquest model".

Rodríguez ha destacat que no han pretés fer "una campanya entre companys en forma de confrontació, sinó com a un debat d'idees i de reflexió comuna per a convertir el partit en una eina útil per al canvi". L'eix discursiu ha consistit a convéncer els militants de "per què el líder social, el president de la Generalitat, ha de continuar sent, necessàriament, el secretari general del Partit".

Manolo Mata i Rosa Peris també han parlat de la diferència entre aquest procés i les primàries del PSOE, on Puig va donar suport a Susana Díaz. El síndic de les Corts ha valorat el fet que molts altres que, com ell, estaven "en altres trinxeres" s'han sumat a Ximo Puig. Mata ha destacat de Puig que "és el millor dirigent perquè entén la posició de l'altre, deixa llibertat i no exerceix control: això permet que ara tothom se senta lliure per a donar-li suport".

Rosa Peris ha recordat que, al congrés del PSOE de Sevilla, Puig va decidir arrenglerar-se amb Carme Chacón i, quan va guanyar Rubalcaba, "ningú va dir que estava acabat".