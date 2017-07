L'Ajuntament de València i Lambda col·laboraran en la prevenció dels delictes d'odi

L'Ajuntament de València donarà suport a les accions que impulse Lambda-Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals en matèria de diversitat per a acostar-les a la societat. Aquest suport s'ha materialitzat a través de conveni de col·laboració que han signat l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la coordinadora general de Lambda, Fanny Boronat, durant un acte al qual ha assistit també la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano.

Boronat ha explicat que aquest conveni té "l'objectiu de donar suport a totes les accions i activitats que Lambda desenvolupa des de fa temps des de la solidesa" que dóna una institució com l'Ajuntament de València. "És important que el tema de l'orgull LGTB no siga solament cosa dels moviments, sinó que explique també amb la implicació de les institucions", ha indicat.

Així, la representant de Lambda ha assenyalat que l'acord subscrit amb el consistori "arreplega una sèrie d'activitats donant-los suport perquè tinguen major qualitat i repercussió en la societat", atenent a l'objectiu final d'aquest col·lectiu i del moviment LGTB. Boronat ha valorat que amb el conveni les seues reivindicacions puguen arribar "a la ciutadania en general".

Per la seua banda, l'alcalde de València ha expressat la "profunda satisfacció" que per a l'Ajuntament i el seu equip de govern suposa signar aquest acord. "Volem deixar molt clar que l'Ajuntament de València vol col·laborar amb totes les persones en defensa dels seus drets i dels elements que porten a la seua plena realització", ha exposat. Ribó ha assegurat que el conveni amb Lambda compleix tant aquesta finalitat com el de "visibilizar i normalitzar" el moviment LGTB. "L'acord té també la voluntat d'anar treballant d'una forma normalitzada perquè totes les persones puguen gaudir lliurement de tots els seus drets", ha manifestat l'alcalde.

En la seua intervenció, la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha detallat que el conveni "abasta totes les activitats de tipus social o cultural que Lambda desenvolupe al voltant del Dia Internacional per la Diversitat LGTBi", per la qual cosa ha dit que en el document" té cabuda qualsevol acció que vaja en aquest sentit".

Sensibilitzar i previndre

Així, Isabel Lozano ha citat que entre les actuacions es contempla "la sensibilització i la prevenció de delictes d'odi i dels discursos d'intolerància que de tant en tant poden sorgir en la societat". La regidora ha valorat que la població estiga "cada vegada més conscienciada i tinga més clara la defensa dels drets de totes les persones com a prioritària i indiscutible". Això no obstant, ha considerat que "s'ha de seguir treballant, també en els col·legis amb sensibilització i conscienciació per a evitar assetjament escolar". "Es tracta de potenciar i de donar suport a totes les accions que impulse Lambda", ha conclós.