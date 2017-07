La Diputació d'Alacant demana al TSJ que s'execute la suspensió del Decret de Plurilingüisme

La Diputació d'Alacant ha presentat, davant la sala contenciosa administrativa del TSJ valencià, un incident d'execució en el qual sol·licita que es requerisca a la Conselleria d'Educació que diga a aquest òrgan el termini i mitjans amb els quals farà efectiu el compliment de la resolució que suspén cautelarment el Decret de Plurilingüisme.

En un comunicat, el president de la institució, César Sánchez, ha concretat que el text es va passar per registre d'entrada ahir dijous i en ell s'insta la sala que el requeriment es duga a terme en un termini de temps "breu", atés l'imminent inici del curs escolar i que la comunitat educativa, inclosos alumnes i pares, no ha rebut instruccions sobre la no aplicació del decret".

En aquest punt, Sánchez ha incidit que la suspensió afecta el decret i la normativa que ho desenvolupa i, per tant, "no poden entrar en vigor els projectes lingüístics dels centres, aprovats d'acord amb les determinacions del Consell".

A més, ha matisat que, "des del passat 23 de maig, la Conselleria no ha emés cap interlocutòria, ordre o instrucció relativa a la suspensió del decret, ni ha admés tampoc que la norma vigent ha de seguir sent el Decret 127/2012, anterior a l'ara proposat i paralitzat".