El II Concurs d'Orquestres Bankia incorpora un festival per a "revitalitzar" les formacions

Actualment hi ha quasi dues-centes orquestres amateurs al País Valencià, segons la base de dades de la Federació de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Són formacions nascudes al caliu de les societats musicals, que formen part de l'entramat associatiu però que, per diferents motius, com ara la falta d'instrumentistes de corda –un handicap que s'arrossega des de fa dècades– i el "finançament de les societats musicals", com va apuntar el vicepresident de l'FSMCV, Remigi Morant, durant la presentació del II Concurs d'Orquestres Bankia, fa que només al voltant d'un centenar de formacions mantinguen certa regularitat al llarg de l'any. Això significa que, en el millor dels casos, aquestes orquestres fan entre tres i cinc concerts a l'any.

Per tal de "revitalitzar el món orquestral dotant-lo de més activat", com va explicar Morant aquest divendres, l'FSMCV, juntament amb l'Institut Valencià de Cultura i amb la col·laboració de Bankia, ha convocat el II Concurs d'Orquestres Bankia adreçat a aquest tipus de formacions amateurs de les Societats Musicals. Aquesta edició, a més de la part competitiva del concurs, s'ha ampliat amb un festival on participaran les dos orquestres guanyadores i dos més que se seleccionaran després d'un sorteig entre les orquestres que es van presentar al concurs en la primera edició i van quedar fora (una per secció). També participarà la Jove Orquestra de la Generalitat i es convidarà a unes altres per a l'ocasió del "Festival Bankia d'Orquestres de la Comunitat Valenciana", un esdeveniment que tindrà lloc entre la primavera-estiu del 2018 a l'Auditori de Castelló de la Plana.

Aquesta edició s'han introduït canvis en les dos seccions que conformen el concurs que afecten el nombre de músics de les plantilles. La categoria Martín i Soler, que en la primera edició era per a orquestres d'entre 51 i 110 músics, ara passarà a ser per a formacions d'entre 51 a 70. La categoria Salvador Giner passa a ser per a orquestres d'entre 30 i 50 intèrprets. Aquest canvi, com va explicar el vicepresident de l'FSMCV, tracta d'ajustar-se a la realitat de les formacions existents al territori valencià, principalment mitjanes i menudes.

Altra novetat ateny els terminis, ja que està obert des d'aquest divendres fins al 18 de setembre. El llistat d'orquestres participants s'anunciarà el 15 d'octubre i la competició tindrà lloc al Palau de les Arts els dies 24 i 25 de febrer del 2018. Un total de huit orquestres van participar en el II Concurs d'Orquestres Bankia. De la mateixa manera, el comité organitzador ha decidit crear un altre premi al millor director, de manera que hi haja dos guardons, un per cadascuna de les seccions.

Aquesta iniciativa pretén, a través de la "competitivitat" intrínseca del concurs, fer créixer el vessant orquestral entre els músics i les societats musicals. "Mostrar el que hi ha, per a millorar", va afegir Morant. Al remat, va concloure el vicepresident de l'ens federatiu que aquestes accions, com ara el concurs i el festival d'orquestres, són una eina més per a "revitalitzar el món orquestral dotant-lo d'activitat", va apuntar Morant. Per a donar resposta a eixa competició, l'entitat bancària ha augmentat la quantitat que destina als premis fins als 165.000 euros.

"Bankia destina un milió d'euros a impulsar diferents activitats musicals, raonava Isabel Rubio, coordinadora de la Direcció General de Comunicació i Relacions Externes de Bankia. Aquesta és una més del programa de beques Bankia Escolta València, apuntava a aquest diari la responsable de l'entitat. "No reconéixer el patrimoni i la cultura de la comunitat seria absurd i, a més, fer-ho de la mà de l'FSMCV, amb el seu grau d'implantació, això ens permet arribar i estar a tots els municipis".