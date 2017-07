Bonig insisteix a comparar les crítiques del Consell al TSJ amb la "desobediència" dels independentistes catalans

"Mónica Oltra ha donat per mort l'estat de dret". Amb aquesta frase, la presidenta del Partit Popular valencià (PPCV), Isabel Bonig, ha respost a les declaracions de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui ha criticat les decisions del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) que anul·len, de forma cautelar, el Decret de Plurilingüisme i la rescissió de dos concerts amb escoles catòliques.

Oltra ha afirmat que "un tribunal no pot ser una segona cambra" i que "per a prendre decisions polítiques cal presentar-se a les eleccions i és obvi que els magistrats del TSJ no s'han presentat a eleccions" sinó a "oposicions, que encara que rima no és el mateix".

Bonig ha recordat que "Oltra ha de saber, perquè, a més, és advocada, que en un Estat de Dret hi ha una separació de poders i hi ha una llei" a què tothom està sotmés. També ha demanat a la vicepresidenta que "si no li agraden les decisions judicials com les del TSJ en matèria educativa les pot criticar i recórrer però, en cap cas, pot atemptar contra la independència dels jutges ni acusar-los d'actuar de forma política”.

La presidenta del PPCV ha assenyalat que, amb les afirmacions d'Oltra, el País Valencià, "amb el vistiplau de Puig, entra en un camí perillós, que ja va començar Catalunya, de desobediència a la llei".