Xavi Castillo i les hòsties sense gluten

Xavi Castillo se'n va de vacances. L'humorista alcoià i la resta de membres de la companyia Pot de Plom ja ho tenen tot a punt per a disfrutar d'un molt merescut descans estiuenc després d'una llarga i fructífera temporada en què no han parat de provocar somriures amb moments mítics i paròdies inoblidables.

Per això, en l'últim vídeo de repàs de l'actualitat informativa realitzat per a Diari La Veu ha volgut envoltar-se de tota mena d'elements típics d'aquest període vacacional. Ell i la resta de membres tornaran en setembre. Però la pregunta és: Què ens conta Castillo en aquesta ocasió? Quines sorpreses ens té reservades aquesta vegada? De moment us avancem que les hòsties sense gluten centren bona part del seu relat sempre irreverent.