Marzà: "És una irresponsabilitat que el PP judicialitze el sistema d'ensenyament"

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha criticat l'actitud d'"absoluta irresponsabilitat" del Partit Popular per judicialitzar l'ensenyament i ha assegurat que el Govern "no caurà en la provocació" dels 'populars' de "paralitzar-ho tot cautelarment en funció de si interessa o no electoralment". "El PP ho recorre tot sistemàticament; els radicals i els que volen el caos són ells", ha sentenciat.



Així ho ha declarat Marzà en una entrevista concedida a Europa Press en la qual s'ha referit als diversos recursos judicials presentats contra la normativa emanada del seu departament. Preguntat per la seua valoració i per si està sorprés per aquesta "judicialització" d'assumptes educatius, ha asseverat: "Més que sorpresa, em sembla un acte d'absoluta irresponsabilitat per part del PP i del seu entorn".

"El PP ho recorre tot sistemàticament; els radicals i els que volen el caos són ells"

"Ells sempre diuen –ha continuat– que cal generar estabilitat, però l'estabilitat es genera respectant les decisions legítimes d'un govern votat per la sobirania popular i el PP no la respecta i es dedica a posar pals a les rodes, sense pensar que pot causar incertesa, per a intentar traure rèdit partidista". Ha al·ludit, en concret, al Decret de Plurilingüisme, suspés cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJ) després d'una sol·licitud per part de la Diputació d'Alacant. En aquest punt, Marzà ha acusat el PP de "jugar amb una qüestió amb la qual no s'ha de jugar: les oportunitats dels xiquets i xiquetes d'aprendre llengües".



"El PP necessita molts més anys en l'oposició"



"Açò em demostra que necessiten molts anys més en l'oposició; es pensaven que l'administració era ells, però l'administració és el conjunt de la societat valenciana, que és la que determina qui l'ha de governar", ha argumentat.

"L'aposta pel plurilingüisme segueix vigent, pensem que l'instrument és vàlid i per això ho defensarem fins on siga"

A més, el conseller ha afirmat que, malgrat la paralització del decret, el pròxim curs escolar seguirà sent el del plurilingüisme. "Els decrets –ha assenyalat– són instruments, però els objectius no decauen perquè són uns o uns altres. L'aposta pel plurilingüisme segueix vigent, pensem que l'instrument és vàlid i per això ho defensarem fins on siga. L'objectiu que els alumnes dominen castellà, valencià i anglés està damunt de la taula i estem posant tots els mitjans".



Així, ha recordat que, "complint l'acte de suspensió del TSJ", el curs que ve hi haurà un miler d'auxiliars de conversa natius en les aules dels col·legis públics valencians; 600 professors realitzaran estades lingüístiques a l'estranger, i 10.000 docents es formaran en les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).



Sobre si existeix alguna possibilitat de modificar el sistema d'acreditació d'idiomes que preveu el decret i que constitueix el punt més polèmic per als seus detractors, Vicent Marzà ha respost que "quan una administració regula pensant en l'interés general, ha de mantenir aquesta regulació". "El que no podem fer –ha continuat– és llançar missatges a la població sobre què faríem si passara una determinada cosa o una altra perquè açò genera incertesa. El PP intenta parar judicialment el que no ha pogut parar políticament. Ells han demostrat ser totalment inútils en la seua gestió en la qüestió que els alumnes aprenguen castellà, valencià i anglés", ha censurat.



Per últim, ha avançat que, en el cas que finalment el tribunal decidira en ferm la nul·litat de la norma, "evidentment hi hauria una alternativa i una solució". "Però no estem en aquest punt. Esperem al Tribunal Suprem i, mentrestant, donem certesa als centres", ha assegurat.