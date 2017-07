Més de 18.200 militants del PSPV trien aquest diumenge el seu secretari general

Més de 18.200 militants del PSPV-PSOE estan cridats a votar per a escollir el secretari general del PSPV-PSOE aquest diumenge, 16 de juliol, en què se celebren les primàries a la Secretaria General del partit, a les quals Ximo Puig i Rafa García concorren com a candidats.



La jornada de votació començarà a partir de les 10.00 del matí i acabarà a les 20.00 hores. No obstant això, en aquelles agrupacions en les quals s'haja establit horari reduït, les taules estaran habilitades de 10.00 a 14.00 hores o bé de 16.00 a 20.00 hores, segons han informat fonts del PSPV.



En total s'habilitaran 275 taules electorals repartides en 273 agrupacions de tot el País Valencià: 67 a la demarcació d'Alacant, 45 a la de Castelló i 161 a la de València. Més de 800 interventors i apoderats de les dues candidatures seran els encarregats de vetlar perquè la jornada transcórrega amb total normalitat i tota la militància puga exercir el seu dret al vot.



A partir de les 20.00 hores, una vegada estiguen tancades les urnes, des de la seu dels socialistes valencians –al carrer Blanqueries– es donaran els resultats segons es vagen coneixent. A través d'aquesta pàgina web s'aniran actualitzant les dades.



Els candidats, per la seua banda, ja han anunciat l'hora i el lloc escollits per a exercir el seu dret a vot en les primàries socialistes. Així, l'actual secretari general del PSPV i candidat a la reelecció, Ximo Puig, votarà a les 11.30 en la localitat de Morella, d'on va ser alcalde. Per la seua banda, l'actual primer regidor de Burjassot, Rafa García, que disputa el lideratge dels socialistes valencians al també president de la Generalitat, votarà a les 10.30 hores en l'agrupació del municipi de què és alcalde.



El candidat triat en aquestes votacions serà confirmat en el 13é Congrés Nacional, que tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de juliol en la localitat alacantina d'Elx.