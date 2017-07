Puig tanca campanya amb la convicció que la unitat prevaldrà després de les primàries

L'actual secretari general del PSPV i candidat a la reelecció ha iniciat, aquest dissabte, un recorregut de 500 quilòmetres –des de Benidorm (la Marina Baixa) fins a Vinaròs (Baix Maestrat)– amb el qual tanca la campanya de la seua candidatura, 'L'Esquerra en Marxa', abans que, aquest diumenge 16 de juliol, se celebren les primàries en les quals s'enfronta a l'alcalde de Burjassot, Rafa García. El dirigent socialista ha posat en valor que "solament amb la unitat podrem fer que l'època del canvi de progrés no solament siga un episodi anecdòtic".



El també President de la Generalitat Valenciana duu a terme aquest recorregut que creua el País Valencià de sud a nord "per a agrair a les companyes i companys socialistes el seu suport i esforç en les primàries del PSPV-PSOE". El candidat ha començat a Benidorm la ruta que acabarà, a la nit, a Morella, després de passar per Dénia, Tavernes de la Valldigna, Xest, Nules i Vinaròs.



El recorregut ha començat a les 10.00 hores, després que l'actual secretari general dels socialistes valencians acudira anit a una trobada amb 400 militants a Alacant, on va animar al fet que després d'aquest procés "el partit isca revitalitzat i fort per a poder seguir fent polítiques d'esquerres des de les institucions, perquè només des dels governs podem posar pràctica les nostres idees".



Puig ha posat en valor "l'energia i l'afecte" que ha rebut per part de totes les agrupacions que ha visitat durant aquesta campanya. "Han sigut dies intensos i molt gratificants en els quals hem pogut parlar, intercanviar impressions i, sobretot, sumar", ha indicat el secretari general del PSPV-PSOE, per a qui "solament amb la unitat podrem fer que l'època del canvi de progrés no solament siga un episodi anecdòtic".



Al llarg de tota aquesta campanya la candidatura 'L'Esquerra En Marxa' ha realitzat 85 actes per totes les comarques del País Valencià. Aquest dissabte, l'últim dia, Puig ha volgut agrair "el suport rebut en aquests últims cinc anys" i també que demà tornen a confiar en el projecte que representa. "Aquest és un projecte en primera persona del plural, en el qual gràcies a totes i tots els que vau creure en el canvi de progrés, hui estem canviant la vida de les persones", ha afirmat el President de la Generalitat.

Per la seua banda, l'altre candidat a la Secretaria General del PSPV-PSOE, Rafa García, va ressaltar en la trobada amb la militància de l'Horta Sud que "el nou PSPV serà un partit profundament participatiu i municipalista". Així, va explicar que "l'àmbit local és la nostra principal connexió amb la societat i que hem de posar en valor que som un partit municipalista així com també hem de valorar el treball que es fa des de les bases del partit i des de les bases institucionals, des de les agrupacions locals i ajuntaments". García es va pronunciar en aquests termes en una trobada, celebrada a Albal, en la qual van participar més de 200 militants socialistes.

Amb la finalitat que la política local tinga una veu determinant en el nou PSPV, Rafa García va anunciar que crearà un Consell d'Alcaldes "amb competències reals i clares" per a determinar la política municipal del PSPV. Finalment, García va explicar que "el municipalisme i la participació de la militància marcaran el projecte polític del nou PSPV que construirem des de la militància amb aquestes primàries". "El canvi que arriba des de les bases comença el dia 16 a la Comunitat", va ressaltar.