Puchol II i Monrabal guanyen la X Copa d'escala i corda

L’equip de Puchol II i Monrabal (Ajuntament de Vinalesa) s’ha proclamat campió de la X Copa d’escala i corda després de véncer per un ajustadíssim 60-55 el conjunt de Marc i Pere (Ajuntament de Montserrat). Els de Vinalesa es lleven l'espineta de la final de l’edició passada i aconsegueixen un campionat que els ha costat molt de tancar.

Més de dos hores de partida. Trinquet ple de gom a gom i aficions volcades amb uns pilotaris que han jugat molt, encara que ha sigut una partida que ha estat marcada pels errors. Els de Vinalesa, de roig, han començat molt forts amb tres jocs consecutius senzills per a posar el 30-15. Pere estava desaparegut fins al moment, però ell mateix ha tret eixe geni i punt d’honor que el caracteritza per a entrar en la partida i dur el seu equip a posar-se per davant amb quatre jocs consecutius, 30-35.

En eixe moment ha arribat un joc clau. Pedrito, feridor de l’equip de Montserrat ha fet dos faltes i ha ‘regalat’ el joc a Puchol II i Monrabal, que pareixien noquejats després del despertar de l’equip de Montserrat. Les faltes de Pedrito han cabrejat molt Pere, que s’ha eixit de la partida per uns instants, fet que ha aprofitat el conjunt de Vinalesa per a fer altres dos jocs i posar-se amb 45-35.

Pere ha tret el seu geni i el seu punt d'honor durant la final / JAVIER CID. L’equip blau pareixia que fluixejava i les travesses eixien roges. No obstant això, han aconseguit capgirar al marcador i, amb molt de coratge i concentració tant per part de Marc com de Pere, han aconseguit igualar a 55 per a jugar-se la victòria en el darrer joc. El públic ha gaudit d’una final trepidant i molt emocionant que s’ha tancat en un últim joc d’infart. L’equip de roig ha tingut sis Val per a tancar la final mentre que el blau n’ha tingut dos. Finalment, Monrabal, que ha estat més fi al final de la partida, ha tancat un títol que el fa aconseguir el doblet personal -després de guanyar la Lliga- i que dóna el títol a un equip de Vinalesa que, com ja és habitual, ha sigut espolejat pels Pucholfans.