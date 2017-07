Compromís insta el govern espanyol a implementar el retroviral PrEP per a millorar la lluita contra la SIDA

El síndic de Compromís, Fran Ferri, i la diputada Marian Campello, han anunciat la presentació en les Corts d’una proposició no de llei per a instar el Consell a reclamar al govern estatal la implementació de l'ús de la profilaxi preexposició (PrEP) a l'Estat espanyol seguint les recomanacions efectuades per l'Organització Mundial de la Salut, amb especial atenció als col·lectius amb una alta incidència de noves infeccions. Compromís insta també a reforçar les estratègies de prevenció i detecció ràpida del VIH i altres Infeccions de Transmissió Sexual incrementant les partides pressupostàries amb aquest objectiu.

La profilaxi preexposició o PrEP és el nom que rep l'administració d'un medicament antiretroviral amb l’objectiu de previndre l'adquisició de la infecció pel VIH en persones no infectades. Aquest tractament es pot dur a terme via oral, utilitzant un fàrmac antiretroviral disponible per al tractament de la infecció pel VIH (tenofovir i emtricitabine) o tòpicament amb un gel vaginal que conté tenofovir.

Segons Ferri, la PrEP ha demostrat que disminueix la transmissió del VIH en grups de risc elevat i, a més, el grup d'experts de GeSida recomana implantar aquesta estratègia preventiva a Espanya i proposa un model basat en els dispositius assistencials disponibles que garantisca el benefici i minimitze els riscos en la població en la qual la PrEP està indicada.

Es calcula que a l'Estat espanyol hi ha entre 130.000 i 180.000 persones infectades pel VIH, de les quals un 25% desconeix la seua situació. Tot i que s'han reduït de forma notable els efectes de la infecció en la vida de les persones, en els últims anys no s'ha aconseguit reduir les infeccions per VIH i són especialment preocupants les tendències en determinats col·lectius com ara el d’homes que mantenen relacions sexuals amb homes (HSH).

Segons dades de l'informe sobre vigilància epidemiològica del VIH i SIDA a Espanya, realitzat pel Ministeri de Sanitat, en 2015 es van notificar 3.428 nous diagnòstics. La transmissió en homes que mantenen relacions sexuals amb homes (HSH) va ser la més freqüent amb un 53,6%, seguida de les relacions sexuals entre homes i dones (25,4%) i, finalment, les persones que s’injecten drogues (2,8%). A més, les taxes de noves infeccions a l'Estat espanyol continuen sent superiors a la mitjana europea. En la mateixa línia, una investigació científica recent realitzada per investigadors valencians ha detectat l'existència d’un autèntic clúster de transmissió del VIH a la ciutat de València, conformat especialment per HSH.

Des de Compromís s’insta el govern espanyol, que és qui té les competències, a la implementació del PrEP. / DIARI LA VEU

Per a Campello, davant aquesta situació, és "fonamental" combinar els esforços que s'estan realitzant per a enfortir les estratègies de prevenció i diagnòstic precoç amb nous enfocaments que permeten una lluita més eficaç contra el VIH, com ho és l'ús de la profilaxi preexposició (PrEP). "L'eficàcia de la PrEP oral s'ha demostrat en quatre assaigs de control aleatoris i és alta quan s'utilitza el fàrmac seguint les indicacions facultatives", recorda Campello.

Com expliquen els parlamentaris de Compromís, des de setembre de 2015, l’Organització Mundial de la Salut recomana que s’oferisca accés al PrEP a les persones amb risc substancial de infecció pel VIH com una opció de prevenció addicional (mai substitutòria) als mètodes profilàctics que prevenen no només el VIH, sinó la resta d’Infeccions de Transmissió Sexual. Països del nostre entorn com ara França o Portugal ja han donat llum verda a la seua implantació, seguint les recomanacions de l’OMS. No obstant això i segons Compromís, l'Estat espanyol, "malauradament, continua sense afrontar la necessitat d’implementar el PrEP, la qual cosa produeix una situació de desprotecció en determinats col·lectius que recorren al mercat negre per tal de proveir-se de PrEP i, conseqüentment, sense supervisió i assessorament facultatiu".