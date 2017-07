Els equips de Barxeta i Castelló de la Ribera lluitaran per la III Copa de raspall

Castelló de Rugat ja coneix els equips que s'enfrontaran al seu trinquet per a disputar la final de la III Copa de raspall, Trofeu Diputació de València, que es juga el pròxim dimecres a partir de les 18.30 hores. Seran l'equip de l'Ajuntament de Barxeta, format per Moltó i Dorín, i El Poble de Castelló, integrat per Marrahí i Sanchis.

L'equip de Barxeta va ser l'últim en classificar-se després de derrotar anit el conjunt de Pablo i Canari (Ajuntament de Xàbia) per un marcador de 25 per 10. Moltó, campió enguany de l'Individual i la Lliga, vol completar la tripleta amb la Copa, campionat del qual és vigent campió junt amb Tonet IV. El mitger Dorín haurà d'ajudar el rest de Barxeta a aconseguir un altre títol que faça evident la seua dominació en la modalitat de raspall. De moment, arriben invictes a la final.

Marrahí ha arribat a la final de Copa després de recuperar-se d'una important lesió / ULISSES ORTIZ.

Per la seua banda, el conjunt de Castelló de la Ribera va derrotar en la primera semifinal, disputada divendres al trinquet de Piles, l'altre equip de El Poble de Castelló, format per Ricard i Brisca. La victòria de Marrahí i Sanchis va ser contundent, amb un marcador de 25-0, i la seua pegada pot ser clau per a intentar véncer una final que es presumeix molt interessant i que dilucidarà el guanyador de la III Copa de Raspall.