Puig destaca la importància de consolidar el projecte socialista per a alçar les "hipoteques" del País Valencià

El candidat a la Secretaria General del PSPV Ximo Puig ha exercit el seu dret al vot en les primàries socialistes a Morella (els Ports) i ha afirmat que és "un dia molt important" en la democràcia interna, al mateix temps que ha assegurat que "és moment de reafirmar un projecte que vol mirar als ciutadans i alçar totes les hipoteques" del País Valencià.



Així, Puig ha incidit que l'objectiu és consolidar la labor que s'està fent per a millorar la vida de les persones, amb un partit "modern, capaç d'assumir el lideratge que necessita la societat". "El més important és que pensem en la societat valenciana, de quina manera pot ser aquest partit més útil per a canviar la societat i que el que estem fent es puga consolidar", ha agregat el també president de la Generalitat, que ha destacat que "l'important de veritat és que ha d'haver-hi un renaixement de la Comunitat".

"Hui amb el nostre vot estem pensant en la societat valenciana i de quina forma el partit pot ser més útil a aquesta societat per a millorar-la, tal com ho estem fent ja des del Govern", ha assenyalat Puig. En aquest sentit, ha reiterat la importància de consolidar un projecte que està en un "bon moment per a aconseguir un partit modern, renovat, participatiu i capaç d'assumir el lideratge que necessita la societat". Finalment, Puig ha animat tots els militants del PSPV a participar en una "jornada històrica" que, segons ha dit, "enriqueix l'organització perquè en aquest projecte tothom suma".

El candidat Rafa García, aquest matí, en el moment de votar en l'agrupació socialista de Burjassot.

Per la seua banda, el també candidat a la Secretaria General del PSPV-PSOE, Rafa García, ha ressaltat aquest matí que "hui és la festa de la democràcia dels socialistes valencians i anem a exercir aquesta responsabilitat amb il·lusió". Segon l'alcalde de Burjassot, aquesta il·lusió ja es va produir en l'anterior procés de primàries "i ara esperem que es produïsca de nou la màxima participació de la militància”, ha afegit. Així, ha ressaltat que "hui és un dia festiu, un dia en el qual els socialistes ens sentim un partit profundament democràtic i per açò estic convingut que hi haurà una alta participació". El candidat a la Secretaria General ha realitzat aquestes declaracions després d'exercir el seu dret al vot en les primàries del PSPV-PSOE en la seu de l'agrupació en la qual milita, l'Agrupació Socialista de Burjassot, abrigallat per un nodrit grup de militants.

En la seua atenció als periodistes, i preguntat pel dia després a la votació de les primàries del PSPV, el candidat ha assenyalat que “a partir de demà hem de treballar per la unitat del partit" i "construir un partit fort perquè la societat valenciana ens està esperant”. Ha afegit que després de les primàries “el que hem de fer totes i tots és preparar un congrés valent, amb propostes d'esquerres i amb propostes progressistes per a la gent que pitjor ho està passant”.



Preguntat per la percepció que ha tingut en el seu recorregut per les comarques valencianes, Rafa García ha ressaltat que "la gent té il·lusió, la militància té ganes de canvi" i que hi haja un model de partit "diferent, amb connexió amb la ciutadania"

Aquest diumenge, més de 18.200 militants del PSPV-PSOE estan cridats a votar el seu secretari general. La jornada de votació ha començat a les 10 hores i es perllongarà fins a les 20 hores. En total s'han habilitat 275 meses electorals repartides en 273 agrupacions de tot el territori valencià: 67 a Alacant, 45 Castelló i 161 València. Més de 800 interventors i apoderats de les dues candidatures seran els encarregats de vetlar perquè la jornada transcórrega amb total normalitat i tota la militància puga exercir el seu dret al vot.