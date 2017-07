Ximo Puig guanya les primàries del PSPV

L'actual secretari general del PSPV ha revalidat aquest diumenge el seu càrrec després de proclamar-se guanyador de les primàries celebrades en el PSPV-PSOE. Amb el 100% dels vots escrutats, la candidatura del també president de la Generalitat obté el 56,7% dels vots (7.447) enfront del 42,3% (5.557) que suma la candidatura de l'alcalde de Burjassot, Rafa García. L'1% restant correspon a vots blancs i nuls. S'han emès un total de 13.154 vots i la participació ha sigut del 71,8%.

Per localitats, a València, Ximo Puig ha aconseguit 529 vots enfront dels 454 obtinguts per l'alcalde de Burjassot, mentre que, a Castelló de la Plana, García s'ha imposat amb 151 vots a Puig, que n'ha aconseguit 132. Crida l'atenció que a Torrent, on Sánchez va guanyar amb més del 90% dels sufragis, la candidatura de Ximo Puig ha obtingut 168 vots, molt per damunt dels 81 aconseguits per García.

El recentment reelegit secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, en la seua compareixença a la seu del PSPV després de conéixer-se els resultats, ha qualificat el fet d'haver obtingut un 56% dels vots com "un gran resultat". "Em sent reconfortat amb el resultat –ha indicat– ja que venim d'una situació molt complicada". Segons Puig, els militants socialistes han demostrat en aquestes primàries "una extraordinària maduresa per a separar els processos i apostar pel nostre projecte federalista, valencianista i d'esquerres". Per a Puig, aquesta ha estat "una victòria que no té perdedors" i que ajuda "a ser més PSPV i a participar amb més força en el procés federal".

Puig ha explicat que moments abans de la seua compareixença ha mantingut una conversa "molt amable" amb el líder socialista Pedro Sánchez i ha destacat que "obrirà altres converses futures". En aquest sentit, ha posat de manifest que "sempre" ha pensat "que s'ha d'integrar el màxim possible" i que "hi ha idees de l'altra candidatura assumibles i que poden participar en el procés de renovació". També ha apuntat que ha rebut les felicitacions de José Luis Ábalos, al qual, ha assenyalat, "tinc afecte".

Per la seua banda, Rafa García, que ha comparegut davant els periodistes moments abans, ha informat que ha telefonat a Ximo Puig "per a felicitar-lo pel resultat". L'alcalde de Burjassot ha valorat el fet que la seua candidatura haja obtingut poc més del 40% dels sufragis i ha destacat "la il·lusió" i l''intens debat" generat a les agrupacions, per la qual cosa, ha remarcat, se sent "orgullós". Pel que fa a la "baixa" participació en la jornada, García l'ha atribuït al fet que ens trobem en període estival. "Aquests resultats són fruit d'una candidatura que vol un partit modern i connectat amb la societat", ha destacat.

Rafa García en la seua compareixença a la seu del PSPV / DIARI LA VEU

"Hem de treballar en un congrés –ha dit García en la seua compareixença a la seu del PSPV– del qual isquen solucions potents, amb els millors i les millors per a dirigir el partit", des de "la lleialtat que aquestes premisses s'acomplisquen". L'alcalde de Burjassot ha apuntat que "la militància vol participar en el pròxim Congrés" i que aquest és un procés intern que "genera expectació" i que "ha de connectar amb la militància".

La jornada de votació ha començat a les 10 hores del matí i ha acabat a les 20 hores, moment a partir del qual han quedat tancades les urnes i ha començat l'escrutini. En total, s'han habilitat 275 meses electorals repartides en 273 agrupacions de tot el País Valencià: 67 a la demarcació d'Alacant, 45 a la de Castelló i 161 a la de València.

Ximo Puig serà confirmat en el 13é Congrés Nacional, que tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de juliol a la localitat alacantina d'Elx.