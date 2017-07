Del 'big data' ambiental als components per a bicis: els nous 18 projectes de Lanzadera

Lanzadera, l'acceleradora impulsada per Juan Roig a la Marina d'Empreses, ha seleccionat 18 equips emprenedors amb projectes en fase inicial per a la quarta edició del programa Garaje, dotat amb 700.000 euros perquè els equips puguen desenvolupar les seues idees i convertir-les en empreses.

Les iniciatives pertanyen a múltiples sectors i la majoria són start-ups (empreses emergents) de negocis digitals que ofereixen aplicacions i plataformes pensades per a millorar la qualitat de vida de les persones i oferir serveis en els sectors de moda, salut, entreteniment, transport, esport o medi ambient, entre d'altres, segons ha informat Lanzadera aquest dilluns.

Els emprenedors comptaran amb fins a 11 mesos d'incubació per a validar les necessitats que han detectat, implementar el seu model de negoci, adaptar els productes als requeriments del mercat i generar les primeres vendes. Les empreses amb perspectives de creixement que puguen requerir d'un suport més durador podran optar posteriorment al Programa Lanzadera.

Durant el programa Garaje, els emprenedors compten amb un director de projectes que els assessora, tenen accés a mentors experimentats i reben formació personalitzada. A més, tenen la possibilitat de col·laborar amb la resta d'emprenedors i amb alumnes i empresaris de Marina d'Empreses, on també es troben l'escola de negocis Edem i Angels, la societat d'inversió de Juan Roig en projectes emprenedors.

Projectes de la quarta edició del Programa Garatge

- Cocum: una app per a mòbil que identifica automàticament la roba que apareix en una imatge. En realitzar una cerca amb Cocum es mostra una llista de resultats amb enllaços a la web on l'usuari pot adquirir aquesta peça.

- GREEN URBAN DATA (GUD): és un servici de big data (dades massives) ambiental que se centra en l'ús de les green IT (tecnologies de la informació verdes) per a elaborar un entorn intel·ligent que facilita la presa de decisions orientada al desenvolupament d'estratègies de millora ambiental i de qualitat de vida dels ciutadans.

- INSECTFIT: obtenen, processen i comercialitzen insectes i els seus derivats, tals com ara farines i suplements alimentosos, com una alternativa a les proteïnes consumides actualment per l'ésser humà.

- Journify: una app mòbil perquè passatgers i conductors compartisquen els seus trajectes diaris, estalviant així costos de temps i desplaçament gràcies a l'economia col·laborativa i ajudant a la preservació del medi ambient.

- Lligen GP: el primer simulador de moto plegable per a casa, amb diversos accessoris i funcions innovadores. El seu objectiu és que els usuaris puguen viure les sensacions que tenen els pilots professionals, però des del saló de casa.

- Lowbus: un marketplace (mercat web) per a l'optimització del transport de viatgers per carretera i reduir el nombre de trajectes realitzats en buit.

- momocca: una firma de mobiliari de disseny que aposta per la individualitat de les estances i naix per a rescatar la singularitat dels espais.

- moosehorn: creació de components i accessoris per a bicicletes urbanes extraordinàries. Té en compte les necessitats especials que suposa moure's amb bici per la ciutat, on l'estètica i les sensacions són més importants que el rendiment.

- Mufubufu: creació de vídeos animats que expliquen la història dels seus clients amb un caràcter emocional. Una nova manera de regalar en ocasions especials i de contactar amb el concepte de personalització i d'esprémer-lo al màxim.

- Playeek: una empresa emergent orientada a la indústria dels eSports amb l'objectiu d'oferir formació de màxima qualitat.

- PRISMAB: una xarxa de sensors autònoms que permet a l'agricultor mapificar els paràmetres més importants del seu cultiu en temps real amb l'última tecnologia IoT (internet de les coses).

- Respop: naix amb la intenció de convertir-se en la millor plataforma social de sèries i pel·lícules. Els usuaris podran fer un seguiment de les sèries que veuen actualment i també de les seues pel·lícules.

- Rentyn: la primera plataforma web en què adquirir maquinària és tan fàcil com demanar menjar a domicili. Cercar, comparar i llogar maquinària és qüestió d'uns pocs clics.

- Rithmi: una polsera intel·ligent capaç de detectar fibril·lació auricular per a prevenció d'ictus.

- Viband: proposa un sistema d'adaptació de l'entorn per a persones amb problemes d'audició. Reconeix sons de la llar i els transmet a l'usuari fent ús d'una polsera intel·ligent mitjançant patrons de vibració.

- VINT: del sector tèxtil, està especialitzada en moda de bany i calçat, valora l'artesania i la cura pels xicotets detalls. Cadascun dels seus estampats ha sigut pintat a mà i posteriorment traslladat a materials resistents.

- Wanado Sports: una plataforma en línia que permet a l'usuari practicar esport al millor preu, prop d'on estiga.

- WhiteSword Art Studio: proposa un aparell que millora l'experiència de joc en el seu SmartPhone.