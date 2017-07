Compromís demanarà la nul·litat dels judicis sumaríssims i fons per a exhumar les víctimes

La coalició Compromís reclamarà al Senat la nul·litat dels judicis sumaríssims realitzats en la postguerra per part del franquisme. A més, la formació valenciana demanarà restituir la dignitat de les persones que van ser sotmeses a aquest procés realitzat de forma exprés i sense garanties per als acusats, que de vegades signaven la seua autoinculpació sota tortures, amenaces i vexacions.

"Molts d'ells estan hui soterrats en fosses comunes, com la 113, que vam visitar fa uns dies a Paterna i que suposa un exemple de la barbàrie, crueltat i maltractament cap a aquestes víctimes del franquisme que segueixen amuntegades de qualsevol manera sota calç mentre els seus familiars continuen sense saber on es troben els cossos dels seus iaios, pares o familiars", ha explicat el portaveu de Compromís, Carles Mulet.

El senador de Compromís subratlla que és el Ministeri de Justícia qui pot anul·lar aquests judicis i que és responsabilitat de tots els partits polítics democràtics "pressionar" per a reparar aquestes situacions després de quaranta anys de democràcia. Mulet també ha recordat que les famílies dels afusellats van ser "estigmatitzades com a rebels" i que seria bo que les generacions futures vegen la història correctament "com van fer després del nazisme".

Partides per a exhumacions

Mulet ha recordat com el PP va acabar amb les "minses" partides per exhumacions que va obrir el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en aplicació de l'"acomplexada i coixa" Llei de Memòria Històrica. "Tan sols es van concedir 2 milions d'euros per a un país amb centenars de milers de morts i desapareguts en la Guerra, mentre que l'executiu espanyol sí manté partides similars per al manteniment del mausoleu franquista del Valle de los Caídos, condecora Mares de Déu o filofranquistes i per a la Guàrdia Mora de Franco", critica el Senador.

Mulet ha reclamat "recuperar aquesta memòria" i ha assenyalat que "els crims del franquisme encara no s'han resolt". El senador ha agraït el treball de la Diputació de València, que ha obert subvencions per a les associacions d'afectats perquè puguen recuperar les restes dels seus familiars.

Això no obstant, el senador de Compromís denuncia que existeixen nombrosos muncipis de l'Estat espanyol que segueixen sense eliminar nomenclatura franquista dels seus carrers i que els duran a la Fiscalia si no atenen els requeriments que se'ls han enviat des del Senat.