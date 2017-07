Caixa Ontinyent reelegeix Antonio Carbonell com a president

L'assemblea general extraordinària de Caixa Ontinyent, celebrada aquest divendres, va reelegir Antonio Carbonell com a president de l'entitat bancària. A més, va designar els nous membres que s'incorporaran a diversos òrgans dins del procés de renovació parcial que està desenvolupant el banc en compliment de la normativa vigent.

A la reunió van assistir 45 dels 46 consellers que conformen l'assemblea, és a dir, un 97,82%, i van elegir 8 dels 9 membres del consell d'administració. Com a independents, van entrar Agustín Iranzo Reig (per un període de sis anys), María-Ángeles Martínez Ferri (per sis anys), Vicent-Tomás Guillamón i Payà (per sis anys), Isabel Hernández Gázquez (per tres anys) i Eduardo Úbeda Mestre (tres anys).

Com a consellers generals, van entrar Antonio Carbonell (per sis anys), José Pla Barber (per sis anys) i Honorio Cabezuelo Castro (per tres anys). Continua en el càrrec, al llarg dels tres anys que li resten de mandat, el conseller general Juan Luís Gandia Cabedo.

Nomenaments a l'espera de l'aprovació del Banc d'Espanya

Els nous membres elegits per l’assemblea general s’incorporaran al Consell d’Administració quan el nomenament siga aprovat pel Banc d’Espanya i es realitze la seua inscripció al registre oficial del mateix banc, un procés que podria dilatar-se durant uns mesos. Mentrestant, el Consell d'Administració continuarà amb la seua composició actual. El Consell d’Administració és l’òrgan que té encomanat el govern, l'administració, la representació, la gestió financera i la de la seua obra social.

Dos noves comissionades de control

L’assemblea general va elegir, a més, dos nous membres per a la Comissió de Control, totes dos com a independents: María-Luisa Lázaro Aznar (6 anys) i María-José Molina Botella (3 anys). Se sumaran als dos consellers generals que es mantindran en el càrrec al llarg dels tres anys que els resten de mandat: Esmeralda Linares Navarro i Francesc Tortosa Llin. La Comissió de Control té per objecte cuidar que la gestió del Consell d’Administració es complisca amb la màxima eficàcia i precisió, dins de les línies generals d’actuació assenyalades per l’assemblea general i de les directrius emanades de la normativa financera.

Comissió de Retribucions i Nomenaments

Com a membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments van ser elegits Agustín Iranzo Reig, Isabel Hernández Gázquez i José Pla Barber. Aquesta Comissió és un òrgan en el sí del Consell d’Administració i es composa de tres dels seus membres. Té per objecte informar sobre la política general de retribucions i dietes als alts càrrecs i consellers de l’entitat i garantir el compliment dels requisits d’idoneïtat per part dels membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control, del director general i assimilats, dels responsables de control i dels titulars de funcions clau.

Comissió d’Inversions

Com membres de la Comissió d’Inversions, van ser elegits María Ángeles Martínez Ferri i José Pla Barber, als quals es va sumar el membre que continua, Juan-Luis Gandía Cabedo. Aquesta comissió és un òrgan pertanyent al mateix Consell d’Administració, es composa de tres dels seus membres i té per objecte informar sobre les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable que efectue l’entitat.