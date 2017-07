La Fundació Bancaixa se suma a la Gran Nit de Juliol obrint les exposicions durant la nit

El Centre Cultural Bancaixa celebrarà aquest dissabte la Gran Nit de Juliol amb l'obertura de les seues exposicions fins a la 1 de la matinada i amb visites guiades gratuïtes entre les 21.30 i les 23.30 hores, segons ha informat la institució cultural en un comunicat.

Les mostres que es poden visitar són Art contemporani (1984-2010) de la Col·lecció Fundació Bancaixa i Francis Bacon. La qüestió del dibuix. Aquesta última està integrada per una selecció de mig centenar d'obres sobre paper de l'artista britànic pertanyents a la col·lecció de Cristiano Lovatelli Ravarino, periodista i amic íntim del pintor durant anys. Comissariada pel crític d'art i professor d'Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Autònoma de Madrid, Fernando Castro, està integrada per dibuixos fets amb llapis, d'altres amb cera i collages sobre quatre dels temes que van obsessionar Bacon al llarg de la seua carrera: el Papa Inocenci X de Velázquez, les crucifixions, les figures assegudes i els retrats i autoretrats.

L'exposició Art contemporani (1984-2010) de la Col·lecció Fundació Bancaixa mostra al públic, per primera vegada, de forma conjunta, l'obra de 14 artistes internacionals contemporanis que estan presents en la seua col·lecció d'art. Els artistes representats són José Manuel Ballester, Miquel Barceló, Carmen Calvo, Helmut Federle, Günther Förg, Axel Hütte, Imi Knoebel, Miquel Navarro, Juan Navarro Baldeweg, Julian Opie, Sean Scully, Soledad Sevilla, Juan Uslé i Manolo Valdés. La mostra està formada per més de mig centenar d'obres, moltes d'elles inèdites, datades entre 1984 i 2010, en les quals estan representades diferents disciplines com la pintura, el gravat, l'escultura i la fotografia.