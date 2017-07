Compromís denuncia que el PP de la Diputació d'Alacant gasta 140.000 euros i no ho justifica

Compromís ha presentat una moció perquè els grups polítics de la Diputació d'Alacant posen a la disposició del ple la seua comptabilitat derivada de l'assignació pressupostària concedida amb indicació dels imports, conceptes i dates dels ingressos i despeses de la present legislatura fins a l'exercici 2016. La declaració haurà de ser presentada en el termini de 30 dies des de l’aprovació del present acord i publicada en el Portal de Transparència de la institució.

La proposta contempla també que la comptabilitat del present i futurs exercicis es pose a la disposició del ple durant el primer trimestre de l'any següent. Compromís, a més, considera en la seua iniciativa que el pròxim pressupost ha de contemplar una rebaixa com a mínim del 30% en l'assignació als grups polítics.

La moció presentada pel diputat José Manuel Penalva està d'acord amb l'Ordenança de Transparència de la Diputació d'Alacant, que estableix la publicació activa d'informació institucional i corporativa i en el seu article 7.2.f. promou la transparència de les dotacions econòmiques assignades als grups.

“La societat reclama transparència i Compromís fa temps que va publicar el detall de les seues despeses, que no supera els 15.000 euros. Però en l'actualitat es dóna una situació d'opacitat respecte a aquestes despeses. No sabem en què gasten la resta de grups unes quantitats que superen els 200.000 euros i dels quals quasi 140.000 corresponen al PP”, ha explicat Penalva, portaveu adjunt.

Penalva ha indicat que "perquè el ple de la corporació puga assignar als grups polítics una dotació econòmica haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i una altra variable, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells. Això no obstant, els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació, fet al qual es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat 3, que posaran a la disposició del ple de la corporació sempre que aquest ho demane”.

Compromís recorda que en el ple de constitució de la corporació, el 30 de juliol de 2015, es va aprovar un règim pressupostari per als grups polítics que consistia en una quantitat variable de 3.000 euros per diputat i una fixa de 6.000 euros per grup. "Aquest acord es va veure dinamitat per iniciativa del president de la corporació, César Sánchez, que va promoure multiplicar per quatre aquestes assignacions trencant l'acord de juliol que contemplava, a més, una demanda social com és l'austeritat en les despeses dels polítics. Compromís s'ha negat a acceptar aquest augment i s'ha gestionat amb els diners acordats al juliol", explica Penalva.

El diputat de Compromís ha publicat per decisió pròpia els seus comptes en la web corporativa del grup, però aquestes dades haurien de ser publicats en el portal de transparència de la Diputació d'Alacant, al costat de la resta de grups polítics.