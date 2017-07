Riba-roja troba onze màquines de gimnàstica saludable de l'època del PP sense estrenar

L'Ajuntament de Riba-roja (el Camp de Túria) ha localitzat 11 aparells de gimnàstica saludable, cinc panells i 20 senyals de rutes ambientals sense estrenar des de 2008 o 2010 situats al mateix edifici de titularitat pública en què es va trobar material escolar abandonat.

Es tracta de cinc panells explicatius sobre els recursos naturals de Riba-roja, de 20 senyals indicatius pertanyents a rutes i camins de diversos punts del terme municipal i d'11 aparells nous i sense estrenar destinats als diversos parcs de temàtica cardiosaludables escampats en diverses zones del casc urbà.

Els recursos oposats pels operaris municipals "estan en bastant bon estat malgrat el temps transcorregut des que es van dipositar en la mateixa nau municipal, on setmanes arrere es van localitzar desenes d'instruments musicals i material escolar que romanien abandonats en caixes precintades i embalades des de l'any 1999 i que van haver de ser traslladats als centres educatius", ha explicat l'Ajuntament en un comunicat.

En aquesta ocasió, el material localitzat podria remuntar-se cap als anys 2008 i 2010. Des de llavors no s'ha tornat a utilitzar malgrat la necessitat en diversos punts del nucli antic. Així, els aparells destinats a la gimnàstica biosaludable podrien destinar-se a algun dels parcs instal·lats en el centre històric una vegada s'hagen netejat i recuperat. La resta de material –senyals i panells indicatius– s'instal·larà en els punts estratègics adequats perquè puguen servir de punt informatiu i de referència per als turistes i els esportistes que segueixen rutes de senderisme.

El magatzem municipal on han aparegut les dues troballes ocupa una extensió aproximada d'uns 400 metres quadrats d'extensió i amb escassa activitat, la qual cosa provocava que totes les troballes romangueren en desús des de fa molt temps. Per açò, l'Ajuntament ha decidit que procedirà a realitzar un detallat inventari sobre els recursos localitzats per a tot seguit donar una eixida adequada a cadascun d'ells.

L'Ajuntament de Riba-roja està procedint a estudiar la procedència de tots els aparells esportius i el material de senyalització ambiental abans de donar l'ús definitiu a cadascun d'ells. Per a açò, s'estan analitzant les característiques dels mateixos amb l'objectiu de determinar, amb precisió, les funcions correctes i eixides que se'ls pot donar a curt termini. A més, es procedirà a realitzar una estimació sobre el cost econòmic i les vies de finançament que en el seu moment es van realitzar, tant si va haver-hi subvencions d'altres administracions com si es va sufragar amb fons exclusivament municipals.

L'equip de govern, format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida, ha lamentat "l'escassa preocupació de l'anterior govern del Partit Popular cap als recursos municipals i la seua absoluta indiferència sobre les diverses necessitats que presentava el municipi en parcel·les tan importants com l'educació dels nostres joves o la salut de les persones, relacionada amb els aparells de gimnàstica saludable o amb les diverses senyalitzacions sobre els ingents recursos patrimonials en el nostre medi ambient".