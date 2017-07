Agricultura dóna per "controlat" el brot de 'Xylella fastidiosa' detectat al Castell de Guadalest

La consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, ha afirmat aquest dilluns que el brot de 'Xylella fastidiosa', el bacteri letal que asseca els arbres, que es va detectar al Castell de Guadalest (la Marina Baixa) fa dues setmanes "està controlat". Així ho ha indicat en declaracions als mitjans després de la reunió que ha mantingut el comité tècnic amb representants d'organitzacions i cooperatives agràries per a informar sobre la situació fitosanitària al País Valencià en detectar-se aquest primer brot a la Península Ibèrica.

"El cas d'Alacant està controlat. Hem aplicat les mesures de protecció i contingència, s'ha fumigat la zona contra l'insecte i s'han triturat els arbres infectats", ha assegurat Cebrián. Segons ha explicat, aquesta trobada és "una mostra del compromís del Consell d'actuar amb transparència". "Hem d'informar el sector agrari, sobretot de la detecció i sobre la previsió d'actuació en les pròximes setmanes. Açò ens preocupa a tots", ha asseverat.

En la reunió, la consellera ha tractat amb els representants de les organitzacions agrícoles les tasques d'eradicació que s'estan duent a terme en les parcel·les afectades. 'Xylella fastidiosa' encara no té remei; per tant, quan es detecta un cas és obligatori arrancar i cremar o triturar tots els arbres en un radi de cent metres.

A més, la Conselleria, en col·laboració amb el Ministeri d'Agricultura, està realitzant labors de prospecció i mostreig en tot el territori valencià. Elena Cebrián també ha incidit en els esforços en la formació de Guàrdia Civil, SEPRONA i tècnics de cooperatives i ajuntaments.

També s'està ultimant una pàgina web específica "amb un accés directe i més fàcil per a solucionar els dubtes dels agricultors" que se sumarà a l'actual dispositiu d'informació pública format per un telèfon d'atenció i un correu electrònic mitjançant el qual també es brinda informació sobre fitosanitat.

Desconeixement de l'origen

De moment, es desconeix l'origen de l'insecte i com va poder arribar a la Península Ibèrica després de detectar-se un brot en les Illes Balears al febrer. Conéixer el seu genotip i la subespècie a la qual pertany podria ajudar a contenir l'expansió, segons ha afirmat Cebrián. "Aquesta és una plaga molt preocupant perquè té moltes subespècies susceptibles de ser portadores del bacteri, per això és important seguir obtenint informació", ha subratllat.

En aquest sentit, la consellera ha reclamat més recursos per al laboratori de l'Institut Valencià de Recerques Agràries (IVIA), al qual ha qualificat com "el laboratori nacional de referència" per a malalties bacterianes com aquest cas.

"De moment, estem responent a l'increment d'anàlisi que estem tenint en la campanya de prospecció, però totes les comunitats autònomes estan activant els seus protocols de seguiment, per la qual cosa les peticions d'anàlisis seguiran creixent en l'IVIA", ha asseverat Cebrián, qui espera que en la pròxima reunió sectorial de setembre el Ministeri "demostre el seu compromís" i que açò es traduïsca "en un augment de persones i mitjans".

Indemnitzacions

Agricultors i Consell negocien en aquest moment les indemnitzacions que percebran els afectats per 'Xylella fastidiosa'. Les organitzacions agràries es troben estudiant un esborrany d'ordre d'indemnitzacions elaborat per la Conselleria d'Agricultura. Cebrián s'ha mostrat convençuda que s'arribarà a un acord encara que "encara cal concretar quantitats, barems, indemnitzacions unitàries i conéixer el punt de vista del Ministeri d'Agricultura".