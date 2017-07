Hisenda reclama al Ministeri poder convocar una OPO per a garantir la prestació de serveis públics

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha reclamat al govern espanyol una oferta pública d'ocupació "extraordinària i addicional" amb la finalitat de "garantir la prestació dels serveis públics fonamentals i reduir la temporalitat". Soler ha realitzat aquestes declaracions al final de la reunió del Comité Preparatori, d'Impuls i de Seguiment de la Conferència de Presidents, en el qual s'ha fet balanç del grau de compliment dels tretze acords aconseguits en la conferència del passat 17 de gener, que per al conseller ha sigut "molt desigual" per part del govern espanyol.

Soler ha explicat que l'Estat ha aprovat un reial decret, amb posterioritat als Pressupostos Generals de l'Estat, per a traure una oferta pública d'ocupació extraordinària i lluitar així contra la temporalitat, de manera que el que reclama la Generalitat és "el mateix". "El govern ha d'assumir que la taxa de reposició en la funció pública és insuficient per a atendre les necessitats en la prestació de serveis bàsics per als ciutadans i per açò sol·licitem poder aprovar una oferta pública d'ocupació, igual que ha fet el govern central per a si mateix", ha dit.

Segons ha afegit el conseller, "sense la possibilitat d'una oferta pública d'ocupació és impossible, a més, que aconseguim en tres anys una reducció de la temporalitat fins a arribar al 8% al ritme que es vol". En aquest sentit, ha recordat que el País Valencià està en unes taxes del 35%, perquè té "una herència terrible i, a més, cal recordar que les comunitats del Mediterrani tenen una taxa de funcionaris per cada mil habitants de les més baixes d'Espanya i que, per tant, amb les mateixes competències, no tenim la força suficient per a complir amb els nostres ciutadans com ens agradaria".

El conseller d'Hisenda ha explicat que en la seua intervenció ha posat sobre la taula la necessitat que s'aborden temes essencials per a les comunitats autònomes com són l'ocupació pública, el finançament autonòmic, la violència de gènere, els pagaments pendents en Sanitat o la contribució de l'administració central per a sufragar les despeses de la llei de dependència.

Soler ha censurat la falta d'un pacte d'Estat en matèria de violència de gènere i ha insistit en la necessitat que el govern espanyol atenga pagaments pendents en sanitat, concretament els destinats a cobrir les despeses de l'Hepatitis C (27 milions d'euros) i el Fons de Garantia Assistencial (FOGA), en aquest últim cas, "el fons per a pagar pels nacionals no residents, que no arriba, i que en el cas de la Comunitat Valenciana suposa 300 milions d'euros".

En matèria d'Educació ha reclamat la necessitat d'un pacte en el marc de la Conferència Sectorial d'Educació "i no en el Senat", així com la revisió en profunditat del sistema de Formació Professional, "ja que no està anant pel camí adequat i s'està encaminant cap a la privatització de molts d'aquests serveis".

A l'espera de l'informe sobre finançament

En matèria de finançament autonòmic, el conseller ha reconegut avanços com la constitució del comité d'experts que presentarà el seu informe en les pròximes setmanes, però ha lamentat que s'estiga encara a "l'espera de conéixer eixe informe". "Confiem que s'assenten les bases per a un debat polític seriós i en profunditat i que es convertisca en punta de llança sobre la qual desenvolupar un nou model que acabe d'una vegada amb l'infrafinançament que patim els valencians", ha afegit Soler. "Les comunitats hem demanat que aquest document s'acabe a temps i servisca per a garantir el màxim consens i en el menor temps possible, preferiblement en aquest exercici 2017, com es va comprometre el president Mariano Rajoy", ha afirmat el conseller.