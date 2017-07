Pilar Lima aconsegueix que el Senat contracte una substituta per a la seua intèrpret de llenguatge de signes

La primera senadora sorda al Senat, Pilar Lima, podrà comptar amb una intèrpret del llenguatge de signes durant la celebració de la Comissió d'Igualtat que tindrà lloc el pròxim dijous 20 de juliol. La parlamentària valenciana del grup Unidos-Podemos-En Comú-En Marea va presentar una denuncia a la Mesa de la cambra alta en comprovar que la persona que havia de fer-li d'intèrpret i que es trobava de baixa no anava a ser substituïda –la segona intèrpret està de vacances–. La situació "va soprendre" la senadora, que no s'esperava una decisió així d'una institució que fins ara ha garantit el seu dret al treball i la participació en la vida política, en l'últim ple Senat en què s'havia d'aprovar el sostre de despesa. "Va ser un moment de tensió que va coincidir amb l'homenatge a Miguel Ángel Blanco, en una sessió que durava tres hores", explica Lima.

El grup de la senadora va presentar un escrit oficial i va advertir que Lima havia de comparéixer en la Comissió d'Igualtat aquesta mateixa setmana. "Es pensen que com ja s'ha celebrat l'últim ple del període de sessions ja no hi ha més treball. Però encara tenim reunions amb entitats, comissions, grups de treball. Jo les meues vacances no les comence fins al pròxim dia 27 i, per tant, necessite un intèrpret", expressa Lima. En aquest sentit, la senadora valenciana subratlla que, fins i tot, algun membre de la Mesa li va assegurar que substituir la persona que li fa d'intèrpret era una "despesa innecessària". "Sembla que no entenen que es tracta de diners públics", subratlla.

L'escrit de la senadora, però, no va tindre cap resposta de la Mesa. Per aquest motiu, Lima va decidir denunciar la seua situació a les xarxes socials, on va rebre moltíssimes mostres de suport, però també algunes crítiques i desqualificacions. "Vaig donar tres dies a la Mesa del Senat perquè em donara explicacions de la seua actuació, perquè rectificara i em demanara disculpes. Tanmateix, no em van contestar i per això ho vaig denunciar públicament", explica.

La resposta li ha arribat hui de forma oficial. El Senat li ha confirmat que la intèrpret que es troba de baixa serà substituïda perquè Pilar puga continuar desenvolupant les seues responsabilitats. "Aquests dies he pogut treballant gràcies a la voluntarietat de les associacions de sordmuts. "És la primera vegada que em passa al Senat, però dissortadament és una mancança molt comú en la vida quotidiana de la comunitat sorda", emfasitza.

Lima es mostra agraïda pel suport rebut aquests dies a través de les xarxes socials i dels seus companys de grup parlamentari, però ha troba a faltar la complicitat dels altres grups de la cambra. "El Senat és una institució pública que ha de donar exemple i ser una referència per a tota la societat. I amb aquesta actuació no garanteix l'accessibilitat a tot el món", indica Lima, qui valora els avanços que ha fet la institució quant a l'engegada de cursos en llenguatge de signes per a funcionaris i senadors.