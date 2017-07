La Generalitat publica els resultats de les proves d'accés a les borses d'ocupació temporal

La Generalitat ha fet públics els resultats de les proves d'accés a les borses d'ocupació temporal dels subgrups A1 i A2. Es tracta de la prova convocada per a accedir a les borses d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o per al nomenament provisional per a millorar el treball de diferents cossos del grup A, subgrups A1 i A2, Administració especial.

Segons informa la Generalitat les persones aspirants aprovades hauran de presentar en un termini màxim de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord, la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa dels requisits exigits i dels mèrits alegats.



Un total de 18.669 persones es van inscriure per via telemàtica a la convocatòria realitzada per la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques el passat mes de febrer. La decisió del departament que dirigeix Gabriela Bravo d'obrir aquestes borses es va prendre davant l'absència de personal disponible a les actuals borses de treball. L'objectiu de la convocatòria era proveir provisionalment determinats llocs de l'administració de la Generalitat quan les necessitats del servici ho demanen.