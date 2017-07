Bromera s'apunta al fenomen dels 'booktubers' per a recomanar la literatura en valencià

Edicions Bromera ha posat en marxa Emociona’t amb la lectura, un canal de YouTube per a fer recomanacions de llibres en valencià, amb l’objectiu de promoure el fenomen dels 'booktubers' en la nostra llengua.

El canal naix vinculat a Emociona’t, un nou projecte de foment de la lectura, i pretén consolidar-se com un espai de referència de recomanacions literàries. Per a començar, l'editorial ha posat en marxa una promoció especial gràcies a la qual cadascun dels lectors que s’anime a participar parlant sobre un títol de Bromera o Tàndem Edicions rebrà un llibre de regal.

El canal a Youtube inclou, a més, uns altres vídeos amb entrevistes a escriptors realitzades per joves lectors. Emociona't amb la lectura pretén incentivar la lectura de llibres en valencià però, sobretot, és una invitació a compartir l’experiència de llegir i a crear una comunitat lectora en valencià.

Els 'booktubers' són lectors que devoren llibres i pengen les seues recomanacions en canals de YouTube. És un fenomen que ha guanyat molts seguidors darrerament i que, ara, Bromera pretén consolidar en llengua pròpia.

Emociona’t amb la lectura

El canal de YouTube naix vinculat a Emociona’t, el nou projecte de foment lector de Bromera, que es posa en marxa de cara al curs escolar 2017-2018. Aquest projecte proposa una nova manera de llegir i de fer lectors en què s’implica tota la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies) i que inclou una gran varietat de recursos per a fer possible una experiència de lectura rica i global.

Entre els recursos que es posen a l’abast dels lectors hi ha el canal de YouTube on, a banda de les recomanacions, s’han inclòs una sèrie de peces audiovisuals, protagonitzades per l’actor valencià Nelo Gómez, amb idees, estratègies i receptes per a encomanar la passió pels llibres als més joves.