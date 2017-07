Renfe suspén amb un dia de sou i feina el 'community manager' que va titllar Marzà de "pancatalanista"

Renfe ha sancionat amb un dia de sou i feina al treballador que va acusar de "pancatalanista" el conseller de Cultura i Educació, Vicent Marzà, des del perfil Twitter d'aquesta companyia.

Compromís va exigir que s'identificara i es prengueren mesures sancionadores després de constatar que el perfil a Twitter de Rodalies València "insultava, menyspreava i atacava la ideologia i actuació del conseller Marzà". L'expedient conclou amb, segons Compromís, una "vergonyosa" sanció d'un dia de sou i feina per insultar des de Twitter "un càrrec electe triat democràticament", una falta qualificada com a greu per la companyia.

La piulada va ser realitzada un 22 de febrer en hores d'oficina des d'un compte que, segons recorda Compromís, ha de servir per a informar els ciutadans de les incidències o millores en el servei. No obstant això i "per contra", segons ha assenyalat el senador Carles Mulet, es va utilitzar el compte oficial políticament des d'una institució com Renfe "per a atacar un representant polític democràticament elegit, saltant-se a la torera les normes del perfil, fent ús d'un 'hooliganisme' polític inacceptable".

Mulet: "Ara entenem perquè amagaven la sanció al piulador que va atacar el conseller Marzà des de Renfe"

Mulet denuncia que el govern espanyol no ha donat a conèixer a la coalició el resultat de l'expedient sancionador, que es va tancar al mes d'abril. "Ara entenem el perquè", ha retret el representant territorial de la coalició, que ha titllat d'"inadmissible" una sanció "tan ridícula" que "ha estat ocultada gairebé durant cinc mesos" i que no s'ha donat a conèixer fins que els senadors de Compromís, "farts de tantes evasives", han sol·licitat dues peticions d'informe sobre aquesta qüestió per la via oficial.

Captura de la piulada que va fer el 'community manager' de Renfe contra el conseller de Cultura i Educació, Vicent Marzà.

En aquest sentit, segons Mulet, les respostes de l'executiu espanyol fins a aquesta mateixa semana "han estat desinformatives, tot i la claredat de les preguntes de la coalició, i de només tres línies". Açò, en paraules de Mulet, "deixa clara la seua transparència i la independència dels responsables d'informar i respectar els drets dels senadors i diputats que utilitzen –aquestos sí– les vies adequades en l'acció política, no com el piulador".

Per al senador valencià i portaveu de Compromís al Senat, els operadors comercials especialitzats "han de ser apartats del perfil oficial de Twitter de Renfe si no saben contindre el seu mamporrerisme".

La companyia ferroviària, denuncia la coalició valencianista, "ha quedat molt retratada amb una sanció tan minimalista per sortir al pas en un expedient que, queda clar, no volia ni obrir". També lamenta que s'eludeixen les actuacions preventives adoptades per assegurar que des del compte oficial no es produiran atacs cap a un càrrec o representant polític o que es faça servir amb objectius aliens al seu objecte, o si l'autor de la piulada, a més de demanar disculpes a Renfe, ho ha fet també amb el conseller valencià de Cultura i Educació.