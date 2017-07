El govern espanyol paga a la Generalitat 1.186 milions de la liquidació del 2015

El govern espanyol ha transferit, aquest dimarts, a la Generalitat 1.186 milions d'euros corresponents als 1.680,36 milions derivats de la liquidació del 2015, menys dos bestretes a compte rebudes enguany, una de 300 milions i una altra de 194 milions.

Així ho ha anunciat el delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, que ha fet balanç del primer any de la legislatura de Mariano Rajoy i ha destacat que, amb l'arribada d'aquest muntant a la caixa fixa del Consell –que equival a més de l'1,1% del PIB del País Valencià i a "296 col·legis o 36 hospitals"–, el Consell "ja no té excuses" per a atendre "els sectors més sensibles" i els deutes que té pendents.

A més, Moragues ha destacat que el País Valencià rebrà enguany 10.186,06 milions d'euros pel finançament, la qual cosa suposa una millora en 992,84 milions d'euros respecte a l'any passat, quan l'autonomia va rebre 9.190,22 milions, i de 2.014 milions respecte a l'any 2015, quan l'Estat va transferir a la Generalitat 8.168,32 milions d'euros.

Soler: "Són els diners que el govern espanyol ha retingut durant dos anys"

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha aclarit que els diners que han arribat aquest dimarts són els que "el govern espanyol ha retingut durant dos anys". Soler ha explicat que l'executiu presidit per Rajoy ha "ofegat" el País Valencià enviant "amb garreperia" les bestretes d'uns diners que són dels valencians i negant el fons de liquiditat autonòmic (FLA) extraordinari.

"Fins hui sols havia transferit 494 milions entre bestretes i FLA extraodinari, mentre que el 2016 havia enviat a aquestes alçades 1.943 milions (entre bestretes i FLA extra) i el 2015 va transferir 2.646 milions", ha apuntat el conseller, que ha destacat que el 2015, abans de les eleccions, el govern espanyol havia enviat cinc vegades més diners que enguany.

Soler ha afegit que, "per si fóra poc, fa unes setmanes ens van negar una bestreta de 110 milions a compte de la liquidació del 2015 per a pagar els proveïdors".

Per la seua banda, el síndic del PSPV a les Corts, Manolo Mata, ha assegurat que Moragues "s'ha burlat dels valencians" atés que si la liquidació s'haguera transferit abans "la gent ja hauria cobrat i sense interessos". "Que no mentisca. Els diners són nostres", ha reblat.

Obres per valor de 240 milions

A més, ha incidit que els proveïdors de la Generalitat han rebut, en el període gener a juny del 2017, un total de 349 milions d'euros dels quals el 97,72% són per a Sanitat, l'1,02% per a Educació i el 0,97% per a serveis socials.

Respecte a les infraestructures al País Valencià, Moragues ha valorat que enguany s'han finalitzat obres per valor de 240 milions; hi ha activades actuacions per import de 107 milions, i s'han iniciat tràmits administratius per a obres per import de 553 milions d'euros.

En aquest sentit, ha destacat el "compromís" del govern espanyol amb el Corredor Mediterrani com, al seu judici, demostren els 3.642 milions executats per Foment en obres als trams valencians d'aquesta infraestructura i les nombroses visites del ministre de Foment, Iñigo de la Serna, a territori valencià. "Mai un ministre ens havia visitat tant en tan poc temps i açò demostra el seu compromís amb la Comunitat", ha puntualitzat Moragues.