Cierval abaixa la persiana

L'antiga patronal valenciana, Cierval, s'extingeix. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicat, aquest dimarts, la dissolució de l'entitat empresarial, en no haver superat el seu concurs de creditors. "Es fa públic que s'ha declarat la cancel·lació de la seua inscripció", apunta el DOGV.

El 20 d'abril, el Jutjat Mercantil número 3 de València va comunicar a l'organització empresarial la conclusió del concurs de creditors i l'extinció de l'entitat. A la interlocutòria del jutge es va fer constar "la insuficiència de béns" per a fer front als deutes.

La meitat dels actius de Cierval eren deutes "de difícil cobrament" perquè es refereixen a quotes d'afiliats l'impagament de les quals, arrossegat des del 2014 i el 2015 i fins i tot algun des del 2010, és una de les causes que ha generat la insolvència, en concret per part de les seues confederacions provincials, que es manifesten incapaces d'atendre el pagament de les quotes de la mateixa confederació autonòmica".

És a dir, el jutge va posar negre sobre blanc que l'impagament de quotes de la patronal alacantina Coepa i de la castellonenca CEC va donar el colp de gràcia a la patronal. El jutjat també va fer notar que no era possible "l'obtenció de nous ingressos" perquè les quotes eren "inexistents" i era "materialment impossible" percebre subvencions, ja que existeixen "procediments de reintegrament de subvencions per la suma d'1.000.565,26 euros", que impossibilitaven la percepció de noves subvencions, la principal font dels seus ingressos".

Un deute de 600.000 euros amb el Consell

D'entre aquestes subvencions pendents de reintegrament destaca un deute de 600.000 euros que el Consell li reclamava per uns cursos de formació que finalment no es van realitzar. El 21 de febrer, Cierval va presentar concurs de creditors en la modalitat de liquidació pels problemes financers derivats de la gestió de les provincials de Coepa i Castelló, fet que va obligar la patronal autonòmica a assumir pèrdues per quotes i el mencionat deute.

Ara pren el relleu de Cierval la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), la patronal de la demarcació de València, que s'ha erigit com a patronal autonòmica i està sumant organitzacions sectorials com ara Hosbec o Ascer (taulell), entre d'altres. La voluntat de l'organització empresarial presidida per Salvador Navarro és fugir dels models fracassats, com ara el de les patronals provincials, i reduir la dependència de les subvencions per a finançar-se amb les quotes de les empreses.